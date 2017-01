Doppelkeks So greift Bahlsen De Beukelaers Prinzenrolle an

So greift Bahlsen De Beukelaers Prinzenrolle an

Was ist besser als ein Butterkeks? Zwei Butterkekse mit Schokoladencreme - das behauptet man zumindest bei Bahlsen. Wenige Monate nach der Markteinführung von "Keks'n Cream" startet die Marke die erste TV-Kampagne für das neue Produkt und greift einen berühmten Konkurrenten an.

Leibniz Keks’n Cream

Mit Szenen aus einem TV-Spot vor einem Jahr für den Leibniz-Butterkeks soll das aktuelle Commercial nun das neueste Produkt von Bahlsen bewerben. Im Abbinder stellt das Unternehmen "Leibniz Keks'n Cream" vor. Der neue Keksableger erinnert zwar stark an "Pick-Up", einem weiteren Produkt von Bahlsen, mehr aber noch an einen Konkurrenten: Der Doppelkeks mit der Schokocreme soll der Prinzenrolle von Konkurrenzmarkeden Rang ablaufen.Der TV-Spot (Kreation:, Hamburg) leitet die nächste Stufe der Kampagne rund um den neuen Schokokeks ein, nachdem im Herbst des vergangenen Jahres die ersten Printanzeigen geschaltet wurden. „Wir wollen die Bekanntheit von Leibniz Keks'n Cream, der vor allem bei jungen Familien und jung gebliebenen Menschen gut ankommt, weiter steigern“, sagt Kerstin Schmid, Brand Managerin Leibniz, Bahlsen Deutschland, Österreich und Schweiz.Der Spot wird von einer Webseite begleitet, auf der Rezeptideen vorgestellt werden, sowie regelmäßigen Posts auf Facebook und Instagram. Für die Produktfotos, Rezeptvideos und das Gewinnspiel, die in den sozialen Netzwerken kommuniziert werden sollen, ist die Agentur, Hamburg, verantwortlich.Am Point of Sale sollen 1200 Themenwelten zusätzlich für Aufmerksamkeit sorgen. Einzeln verpackte Kekse werden als Gratis-Sample verteilt, Instore-Verlosungen runden die POS-Maßnahmen ab. Des Weiteren baut das Unternehmen auf Word-Of-Mouth-Marketing. In Zusammenarbeit mit Trnd, München, dürfen insgesamt 1500 Personen die neuen Kekse testen und online über ihren Eindruck schreiben. kn