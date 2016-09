Dmexco Das sind die Expertentalks am HORIZONT-Stand

Heute startet endlich die wie gewohnt mit Spannung erwartete Dmexco in Köln. Natürlich ist auch HORIZONT wieder mit einem Stand auf der Messe vertreten (Halle 9, Stand C11) und präsentiert insgesamt vier Talks mit Digitalexperten aus verschiedenen Branchen.

Weiterführende Informationen zu den Expertentalks:

Am heutigen Mittwoch (12:30 Uhr) diskutiert HORIZONT-Redakteur Santiago Campillo-Lundbeck mit, Geschäftsführer derdarüber, ob mit Retail Media eine neue digitale Werbegattung entsteht. Im Anschluss (13:30 Uhr) befragt Jörg Konrad von der Lebensmittel Zeitung Gerolsteiner -Marketingleiterzur "Erfolgreichen Kundenansprache einer FMCG-Marke im Online-Zeitalter".Am zweiten Tag der Dmexco stehen auf dem HORIZONT-Stand dann die Textil- und Touristikbranche im Mittelpunkt der Expertentalks: Zunächst erklärt Christian Müller, Director Strategy bei Zalando Media Solutions , wie sich die Medientochter des Online-Händlers mit Konsumenten digital vernetzt (12:30 Uhr, Moderation: Marcelo Crescenti, TextilWirtschaft). Danach (13:30 Uhr) steht der Talk von Jochen Eversmeier (FVW) mit, Geschäftsführer und Leiter Konzeption bei, unter dem Motto " So tickt die Touristik - digitale Vermarktungspotenziale erkennen und richtig nutzen".Alle Expertentalks finden am HORIZONT-Stand C11 in Halle 9 statt. hor