Dmexco Christian Muche und Frank Schneider sollen Vertragsbruch begangen haben

In der vergangenen Woche gab Koelnmesse bekannt, dass sie die Dmexco- und ohne die beiden Messe-Gesichter Christian Muche und Frank Schneider. Jetzt wird öffentlich, warum die beiden Berater nicht mehr an Bord sind: Laut einer Mitgliederinformation von BVDW-Präsident Matthias Wahl haben Muche und Schneider "gegen wesentliche vertragliche Vereinbarungen verstoßen".



Nachdem bislang 35 Mitarbeiter an der Dmexco gearbeitet haben, soll die Anzahl für die Messe im kommenden Jahr aufgestockt werden. Unter anderem soll ein "Head of Conference" installiert werden. Konkrete Personalien stehen jedoch noch nicht fest. BVDW-Präsident Wahl kündigt an, über die neue personelle Konstellation zu gegebenem Zeitpunkt zu informieren.

In dem Statement bedankt sich Wahl für die "gute Arbeit", die die beiden Köpfe über Jahre für die internationale Leitmesse für digitales Marketing geleistet haben. Dennoch sei die Trennung von Muche und Schneider unausweichlich gewesen. Nähere Details zum Vertragsbruch nannte Wahl nicht.Die Lücke, die die Chefs von"Ich bin absolut überzeugt, dass wir gemeinsam mit der Koelnmesse auch in der neuen Konstellation eine erfolgreiche, sich den Marktgegebenheiten entsprechend weiterentwickelnde dmexco auf die Beine stellen werden", so Wahl weiter. tt