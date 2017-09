Dmexco 2017 Das große Special zur Digitalmesse in Köln

Die Dmexco-Hallen werden auch 2017 wieder brechend voll sein Foto: Dmexco

Themenseiten zu diesem Artikel: Dmexco Köln Digitalmesse

Am 13. und 14. September liegt der digitale Nabel der Welt in Köln. Die Dmexco lockt Digital-Entscheider und Fachbesucher in diesem Jahr mit über 1.050 Ausstellern und über 570 Top-Speakern in die Rhein-Metropole. HORIZONT Online ist nicht nur mit einem eigenen Stand vorort, sondern wird auch mit einem Redaktions-Team live von der Dmexco berichten. Alle News, Bilder und Videos von der Digitalmesse gibt es in diesem Special!