Divimove Martin Wroblewski verantwortet als neuer Head of Media die Videodays

Die RTL-Tochter Divimove holt Martin Wroblewski an Bord. Ab dem 1. September soll er die neu geschaffene Position des Head of Media bekleiden und den Geschäftsbereich Divimove Media verantworten. Zu diesem zählt neben Musik- und Buchprojekten seit April auch Europas größtes Youtuber-Treffen: die Videodays.

Bei Divimove Media handelt es sich um einen von insgesamt drei Geschäftsbereichen des Medienunternehmens. Zu den anderen gehören das Agenturgeschäft mit Brandboost by Divimove sowie ein Influencer-Netzwerk. Divimove Media bündelt einen Großteil der Offline-Projekte des Unternehmens (etwa die Platzierung von Influencern in den Musikcharts) und konzentriert sich nun verstärkt auf Live-Events. Im April wurde bekannt, dass Divimove die Videodays, die am 24. und 25. August in Köln stattfinden, übernommen hatte. Die RTL-Tochter emanzipiert sich damit ein Stück weit von der klassischen Vermarktung von Influencern. "Ich habe in den letzten anderthalb Jahren eine Vielzahl internationaler Erfahrungen und Impulse sammeln können und freue mich sehr, diese jetzt in meine neue Funktion einfließen zu lassen", sagt Wroblewski zu seinem Wechsel. Zuletzt war er als Business Development Director bei der Automatisierungsplattform IndaHash tätig, wo er sowohl die Geschäfte in den deutschsprachigen Märkten aufgebaut als auch die internationale Expansion federführend begleitet hat.

Bundesverbands Influencer Marketing (in Gründung) tätig und gehört mit IndaHash zu den Gründungsmitgliedern. Mit dabei sind unter anderem Sarah Kübler, CEO von Hitch On, Denis Müller, CSO bei Tube One Networks, und Philipp John, Co-Gründer und COO bei Reachhero. Das Ziel des Verbands: den Dialog mit wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Institutionen suchen.



Für Wroblewski ist der Wechsel zu Divimove ein Comeback. Vor seiner Zeit bei IndaHash baute er als Head of New Business Development DACH gemeinsam mit Chief Sales Officer Olaf Herzig bei Divimove das deutsche Vermarktungsgeschäft der inhouse Online-Video Kreativagentur Brandboost by Divimove auf. Heute berät die Agentur eine Vielzahl internationaler Markenpartner wie Ubisoft, Doritos, Puma, Nestlé, Gillette und Volkswagen in der strategischen Online-Video-Kommunikation. Seit April diesen Jahres vermarktet das Agenturteam exklusiv die VideoDays. ron