Discounter-Duell Wie Penny auf Lidls Anti-Aldi-Kampagne aufspringt

Mit der Kampagne "Du hast die Wahl" attackiert Lidl derzeit die Marken-Offensive von Aldi. Nun wird der Neckarsulmer Discounter selbst angegriffen: Rewes-Discount-Tochter Penny hat Lidl auf Facebook den Fehdehandschuh hingeworfen.

Lidl antwortete prompt auf Penny (Bild: Screenshot facebook.com/PennyDeutschland)

"Hey Lidl, kommt doch mal zu uns, lohnt sich", heißt es in dem Post auf der Facebook-Seite von Penny. Auf den beigefügten Bild ist eine Packung Orangensaft der Marke Hohes C zu sehen, die bei Penny für 1,49 Euro zu haben ist, während sie bei Lidl 2,39 kostet.Damit greift das Unternehmen seinen Konkurrenten gleich zweifach an: Penny zitiert nicht nur auf augenzwinkernde Weise den Lidl-Claim. Das Motiv greift auch eine der Werbeanzeigen auf, mit denen Lidl aktuell für sein Sortiment an Handels- und Eigenmarken wirbt . Das ist insofern bemerkenswert, als Penny soeben ebenfalls eine Eigenmarken-Kampagne gestartet hat : Mit einer von Achtung kreierten Webserie wirbt der Discounter derzeit für die Marke "Penny Heat & Eat".Die kleine Stichelei gegen Lidl soll offenbar die Positionierung als Händler untermauern, der seinen Kunden sowohl Handels- als auch Eigenmarken bietet, die Konsumenten aber trotzdem ihren Geldbeutel schonen können. Lidl ließ den Angriff übrigens nicht unkommentiert und postete als Kommentar und dem Penny-Beitrag: "Als "Saftladen" seid ihr gar nicht verkehrt. Aber wirklich saftige Angebote gibt's nur bei uns", dazu ein Link zum eigenen Saft- und Sirup-Sortiment . Woraufhin das Social-Media-Team von Penny wiederum antwortete: "Das einzig Saftige bei euch ist aber der Preis".Die Mini-Fehde zeigt, wie umkämpft der hiesige Discount-Markt derzeit ist. Und der nächste große Knall steht erst noch bevor: Kommende Woche schalten Aldi Nord und Aldi Süd das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens TV-Werbung . Zu der Kampagne "Einfach ist mehr" gehören auch