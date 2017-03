Discounter Das ist das neue Markenlogo von Aldi Süd

Gut 10 Jahre ist es her, dass Aldi Süd sein Logo veränderte. Jetzt ist es wieder soweit: Das Signet in den traditionellen Farben rot, blau, cyan, gelb und orange bekommt einen neuen Anstrich. Der Rebrush soll dazu beitragen, den Auftritt des Discounters zeitgemäßer und zukunftsfähiger zu machen.

Das neue Logo von Aldi Süd (Bild: Aldi)

Die Umgestaltung des Logos, bei der Aldi Süd mit der Izusammenarbeitete, ist ein weiterer Beleg dafür, dass das Unternehmen in der Kommunikation neue Wege geht. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr war der Discounter gemeinsam mit Aldi Nord in die TV-Werbung eingestiegen. Zudem hat das Unternehmen seine Filialen auf Vordermann gebracht und sein Sortiment überarbeitet. "Die frische visuelle Gestaltung des neuen Logos passt ideal zum aktuellen Modernisierungsprozess von Aldi Süd“, sagt denn auch Kirsten Geß, Communication Director bei Aldi Süd.Aller Umtriebigkeit zum Trotz bleibt Aldi Süd bei der Neugestaltung des Logos seinem Markenkern treu. So bleiben nicht nur die typischen Aldi-Süd-Farben erhalten. Auch das bekannte hellblaue „A“ ist nach wie vor Teil des Logos, tritt jedoch im modernisierten Design auch als eigenständiges Element auf. Damit soll sichergestellt werden, dass das Logo seinen starken Wiedererkennungswert behält.Erstmals zum Einsatz kommt das überarbeitete Logo ab sofort in China, wo Aldi Süd ab dem 20. März mit ausgewählten Produkten auf dem Online-Marktplatz Tmall Global vertreten ist. Dort wird das Signet um chinesische Schriftzeichen ergänzt. In sinngemäßer Übersetzung stehen sie für einen Ort der Entdeckungen und des Glücks und entsprechen zugleich phonetisch dem deutschen Markennamen. Alle weiteren Aldi-Süd-Länder führen das neue Logo ab Juni 2017 sukzessive ein.Es ist nicht das erste Mal, dass das Logo eine optische Überarbeitung erhält. Erstmals entwarfen die Albrecht-Brüder Ende der 40er Jahre ein Logo für ihre Lebensmittelläden. Es war rot und trug die weiße Aufschrift „Karl Albrecht Lebensmittel“. In Folge des Übergangs auf das Discountsystem wurde 1963 ein weißer Schriftzug „ALDI“ auf einem blauen, am Rand leicht weiß eingefassten Streifen eingeführt und kam leicht abgewandelt auch in Österreich und den USA zum Einsatz. Schließlich entstand 1982 die Urfassung des heutigen Logos. Es umfasste das abgeschnittene „A“ auf blauem Grund in einem dreifarbigen Rahmen. In den Jahren 2001 und 2006 folgten leichte Anpassungen der Logo-Farben. mas