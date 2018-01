Fitnesskollektion Aldi bewirbt erstmals Aktionsartikel im TV

Die Tage nach Silvester sind ganz besondere, auch für die Werbeindustrie. Da die guten Vorsätze fürs neue Jahr in der Regel noch nicht gänzlich verdrängt wurden, sind die Verbraucher deutlich offener für Themen, mit denen sie sonst nur ungern konfrontiert werden. Zum Beispiel Sport treiben. Davon will auch der Discounter Aldi profitieren, der ab sofort seine Fitnesskollektion im TV bewirbt. Das von Ogilvy & Mather entwickelte Commercial ist zugleich der Auftakt einer großen Kampagne, mit der das Unternehmen erstmals seine Non-Food-Aktionsartikel bewirbt.

Aldi TV-Spot TV Spot "Fitness"

Mit der neuen Kampagne wird Aldi den Werbedruck im TV wieder deutlich hochfahren. Mehr als zehn TV-Spots haben Aldi Nord und Aldi Süd nach eigenen Angaben beiin Auftrag gegeben. Das Ziel: Die Werbefilme, die jeweils vier Tage vor Aktionsstart anlaufen, sollen auf humorvolle Weise auf verschiedene Produktwelten aufmerksam machen, mit denen Aldi in diesem Jahr Kunden ködern will.Den Anfang macht ein vonproduzierter TV-Spot für die Fitnesskollektion von Aldi, die ab dem 8. Januar in allen Filialen des Discounters verkauft wird. Die Hauptrolle in dem Commercial spielen drei Junge Frauen, die eigentlich einen typischen Fernsehabend auf der Couch verbringen wollen, sich allerdings schnell vom gut gebauten, sporttreibenden Nachbarn ablenken lassen. Ob es nun der gutaussehende Mittdreißiger ist, der die schrillen Schreie der Mädels provoziert, oder die schicke Fitnesskollektion von Aldi, bleibt dem Betrachter überlassen."Mit den neuen TV Spots wollen wir unsere Kunden mit einem Augenzwinkern auf die Bandbreite unseres Angebots aufmerksam machen", sagt Jennifer Kubanek, Leiterin Kampagnen-Marketing bei Aldi Nord. Ziel sei es, neben dem großen Sortiment im Food-Bereich auch die Kompetenz des Handelsriesen im Non-Food Bereich bekannt zu machen.Aldi hatte als einer der letzten großen Händler 2016 den Einstieg in die TV-Werbung gewagt. Nach der von Ogilvy Düsseldorf und der Oliver Voss Werbeagentur kreierten Imagekampagne "Einfach ist mehr" folgte im Sommer 2017 unter dem Motto "Jeden Tag besonders – einfach Aldi" der Einstieg in die Produktwerbung . Mit der neuen Kampagne, die mediaseitig von Neo@Ogilvy betreut wird, nutzt der Discounter TV-Werbung erstmals auch für das Aktionsgeschäft. Neben dem Fitness-Bereich soll es auch Aktionsartikel zum Thema Garten geben. masczar FilmNeo@Ogilvy