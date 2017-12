Discount-Roboter Wie Lidl in Rekordzeit eine Persiflage zu Edekas "Weihnachten 2117" liefert

Lidl "Weihnachten muss nicht teuer sein" 2017

Lidl hat 2017 schon mehrmals mit Social-Media-Videos gegen Edeka ausgeteilt. So zeigte ein vermeintlicher Nachrichten-Beitrag , wie Edeka-Mitarbeiter ihr Obst und Gemüse lieber bei Lidl ainkaufen und in der "La-La-Land"-Parodie "LI-Dl-Land" präsentierte der Discounter die tragische Liebesgeschichte eines Lidl-Verkäufers mit der Tochter eines Edeka-Kaufmanns.Während "Li-Dl-Land" mit einer liebevollen Produktion zu beeindrucken wusste, merkt man allerdings der jüngsten Kampagne ihre kurze Produktionszeit und das begrenzte Budget an. Wo die Edeka-Vorlage anspruchvolle Optik und einen glaubwürdig animierten Roboter liefert, macht sich die Lidl-Vorlage keine größere Mühe, die billigen Animationen zu kaschieren und lässt den Roboter von einem Menschen im Kostüm spielen. Entscheidend für die Marke ist ohnehin vor allem der Schluss, wenn der Roboter vor der Tür des Menschenhauses steht. Während sein Edeka-Kollege nur mit einem Weihnachtsstern und Liebe in den Schaltkreisen aufgetaucht war, bringt der Lidl-Roboter wenigstens noch eine große Tüte mit billigen Lidl-Produkten zum Fest mit.Bei Edeka dürfte sich der Ärger über die Parodie vermutlich in Grenzen halten. Schließlich dokumentiert Lidls Film anschaulich, dass Edeka auch zwei Jahre nach "Heimkommen" trotz des allgemein steigenden Niveaus in der Weihnachtswerbung immer noch die Referenz liefert, wenn es um stilbildende Werbekreation geht. cam