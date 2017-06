Digital Out-of-Home Warum man digitale Infoscreens in der Frankfurt City vergeblich sucht

Die Agentur Ep Communication ist empört. Sie scheiterte bei dem Versuch, für einen Kunden digitale Out-of-Home-Werbung in Frankfurt am Main zu schalten. Der Grund: Die Agentur fand heraus, dass es keine digitalen Infoscreens in der City gibt - außer an Bahnhöfen. Nun wenden sich die Werber mit einem offenen Brief an die Stadt. HORIZONT Online hat bei der Stadt Frankfurt nachgehakt.



Der offene Brief mit dem Titel "Entsetzlich peinlich! Warum ihr gerade mit offenen Augen ins digitale Verderben rennt" hat es in sich.berichtet darin von seinem gescheiterten Vorhaben, für einen Kunden eine bundesweite digitale Out-of-Home-Kampagne zu starten. In Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf klappte das offenbar reibungslos - nicht so in Frankfurt am Main. Denn hier habe man der Agentur mitgeteilt, dass Außenwerbung durch städtische Ausschreibungen geregelt werde und digitale Werbung ohnehin nur in Bahnhöfen geschaltet werden könne.Doch Werbung am Bahnhof reicht der Agentur nicht. Sie möchte digitale Werbe- und Informationsmöglichkeiten in der Innenstadt buchen, dort, wo sich ebenfalls viele Menschen tummeln. Dass es keine digitalen Werbeflächen in Frankfurt gibt, ist tatsächlich merkwürdig - bezeichnet sich die Stadt auf der Homepage doch als "digitale Hauptstadt der Bundesrepublik" . "Wir sind enttäuscht und fordern, dass die digitale Hauptstadt auch endlich ernst macht und wie alle Metropolen digitale Screens aufbaut", formuliert die Agentur ihr Anliegen in dem offenen Brief.Außerdem wird in dem offenen Brief auf eine Ausschreibung für die Werberechte in Frankfurt angespielt, in der keine digitalen Werbeträger genannt werden. Und tatsächlich: Dort werden nur City-Light-Anlagen, -Poster, -Säulen, -Vitrinen, Großflächen und Plakatsäulen, Gewerbehinweisanlagen und Uhrensäulen sowie Wechselrahmen als Werbeflächen aufgezählt und angeboten.HORIZONT Online fragte bei der Stadt nach, was an der Sache dran ist. Auf Anfrage bestätigte Mark Gellert, Pressesprecher des Dezernats Planen und Wohnen, dass Werbeträger im öffentlichen Raum tatsächlich nicht digital bespielt werden können. Dies sei ausschließlich auf privaten Flächen sowie in Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen möglich, wo die Nahverkehrsgesellschaft VGF Werbung schaltet.Bemerkenswert ist: An diesem Werbe-Zustand wird sich fast ein Jahrzehnt lang nicht ändern. Denn laut Gellert erstrecken sich die ausgeschrieben Werberechte auf die nächsten acht Jahre. Erst dann werde man eine neue Lösung präsentieren: "Bis zu einer Folgeausschreibung wird die Stadt Frankfurt ein fundiertes Konzept zur Frage von künftigen digitalen Werbemöglichkeiten erarbeiten. In dieses werden auch die dann gegebenen Erfahrungen anderer Städte einbezogen", erklärt Gellert. Außerdem werde in der Zwischenzeit entschieden, ob es eine gemeinsame Ausschreibung mit der Nahverkehrsgesellschaft geben soll.Wenn es nach Gellert geht, müssen zunächst Pros und Kontras abgewogen werden, bis digitale Screens in Frankfurt zum Einsatz kommen können: "Die Werbung mit digitalen Medien ist für die Werbewirtschaft wirtschaftlich attraktiv, geht aber auch mit erheblichen Wirkungen in den öffentlichen Raum einher. Dies gilt es zu beachten und zu regeln." Den Vorwurf von Ep Communication, den Bürgern würden durch mangelnde digitale Werbung Informationsmöglichkeiten genommen, kann er nicht nachvollziehen: "Digitale Informationsmedien für die Bürger werden in der Argumentation der Werbewirtschaft gerne vermengt, stellen sich aber als ganz anderer Themenbereich dar." Trotzdem werde sich die Stadt auch hier konzeptionell positionieren.Anscheinend sieht sich Frankfurt nicht unter Zugzwang - denn acht Jahre können in der Zeit der Digitalisierung ganz schön lang werden. Da ist es fast schon ein mutiger Schritt, auf digitale Infoscreens zu verzichten. breHier kann der ganze offene Brief gelesen werden: Offener Brief an die Stadt Frankfurt - digitale Werbung