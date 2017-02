Digital-Kampagne Easy Credit positioniert sich als Traum-Erfüller

Easy Credit startet eine neue Digital-Kampagne unter dem Motto: "Lang ersehnt. Fair beraten. Wahr gemacht.". Agenturpartner Scholz & Friends inszeniert darin den lang ersehnten Wunsch eines Mannes, noch einmal mit seinen Freunden surfen zu gehen. Die Marketingmaßnahmen setzt die Agentur nicht im TV, sondern fast ausschließlich im Web um.

Easycredit "Wahrgemacht" Hauptfilm

easyCredit "Wahrgemacht - Making of"

Im neuen Werbespot von Easy Credit wechseln sich verkörnte Rückblendungen mit Gegenwartsaufnahmen ab. Es geht um einen Mann Ende 40, der sich mithilfe eines Kredits seinen größten Traum erfüllt. Er möchte noch einmal mit seinen alten Freunden zum Surfen ans Meer fahren, genau wie in seiner Jugendzeit. Der Ratenkreditanbieter finanziert dem Mann einen gebrauchten Airstream-Wohnwagen und die Freunde bringen diesen sowie die alten Surfbretter auf Vordermann. So kehren die Freunde am Ende des Spots an die Küste zurück. Zum Schluss stürzen sie sich in die Wellen und sitzen fröhlich am Lagerfeuer. Dennoch ist das Surfen nur das vordergründige Thema der Kampagne. Zwischen den Zeilen will Easy Credit laut, Geschäftsführer Kreation Scholz & Friends Berlin, vor allem dazu anregen, "vermeintlich unüberwindbare Hürden zu überwinden, um besondere Momente wahrzumachen".Das Motto der Kampagne "Lang ersehnt. Fair beraten. Wahr gemacht." dürfte einigen bereits bekannt sein. Schon 2015 benutzten Easy Credit und Scholz & Friends dieses Credo in ihrer gemeinsamen Debütarbeit. Hier ging es um einen Vater, der das musikalische Talent seiner Tochter erkennt und ihre Träume mithilfe eines Kredits wahr macht, indem er ihr ein Schlagzeug kauft.Während die Agentur vor zwei Jahren einen TV-Spot produzierte, setzt sie heute vorrangig auf das Internet. "Das Web bietet uns genau die Aufmerksamkeit und Flexibilität, die wir für den Einsatz insbesondere von Video-Content brauchen“, erklärt Christian Polenz, Vorstand der, dem Anbieter von Easy Credit. Aber auch in Mailings, im Radio, in Anzeigen oder Out of Home sind Werbemaßnahmen geplant. Speziell der Hashtag #wahrgemacht sowie der eigene Content-Hub www.wahrgemacht.de sollen auf die Kampagne aufmerksam machen. Insgesamt konzipieren Scholz & Friends eine Customer Journey mit verschiedenen Online-Maßnahmen, die aufeinander aufbauen. Dazu gehören zum Beispiel der vonproduzierte Spot oder auch eine Doku über die ersten Surfer Deutschlands. Die Kampagne basiert auf einem ganzjährigen, contentbasierten Konzept, dessen mediale Peaks im Frühjahr und Herbst liegen. Neben Scholz & Friends sind die Mediaagenturenundsowie die Social Media Agenturan der Marketingstrategie beteiligt.