DiePutenchallenge Wie Bifi und Bullshit TV eine der ältesten Fragen der Welt klären

Pute oder Ei, was war zuerst da? Der Frage geht Bullshit TV für Bifi nach

Henne oder Ei, was war zuerst da? Diese Frage aller Fragen hat bereits viele Experten beschäftigt, nun nimmt sich ihrer auch noch ein Werbungtreibender an: Bifi. Zur (natürlich nicht ganz ernstgemeinten) Klärung setzt die Jack-Link's-Marke zum zweiten Mal nach 2015 auf eine Kooperation mit dem Youtube-Comedy-Kanal Bullshit TV. Weil das neue Produkt aber "Bifi 100% Turkey" heißt, geht es in der Kampagne #DiePutenchallenge um die leicht abgewandelte Frage "Pute oder Ei".