Die Bilder von den Best Brands Markenpower im glamourösen Rahmen

Die Bilder von den Best Brands

Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke für Best Brands

Best Brands Gewinner 2017: Stephan Nießner, Kirsten Häfner (beide Ferrero), Bianca Bourbon (Coca-Cola), Hildegard Wortmann (BMW), Jochen Rudat (Tesla Motors)

Kurz vor Start der Europa-Tournee sang sie sich schon mal warm. Auf der Preisverleihung der Best Brands Awards am Mittwochabend im Münchner Bayerischen Hof, animierte Anastacia das Publikum zu Standing Ovations. Der US-Star war der musikalische Höhepunkt des Abends, im Mittelpunkt standen aber einmal mehr die Marken.

Best Brands 2017: Die besten Bilder von Gala, rotem Teppich und Get Together

(Bild: Serviceplan / Sabine Brauer Photos)

Mehr als 600 geladene Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien feierten die Auszeichnung von BMW als „Beste Deutsche Unternehmensmarke International“, Coca-Cola als „Beste Produktmarke“ und Duplo als „Beste Wachstumsmarke“. In der Sonderkategorie „Best Future Mobility Brand“ wurde Tesla im Rahmen der feierlichen Gala als Nummer 1 gewürdigt.Durch das Programm führte erstmals Moderator. Der Chefredakteur der "Zeit",, eröffnete die Gala im Ballsaal des Bayerischen Hofs mit einer nachdenklichen Keynote um die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen des letzten Jahres. Die nicht ganz überraschende Pointe: „Marken geben in diesen unsicheren Zeiten Sicherheit“.Eine Botschaft, der sich Serviceplanchefanschloss: Die Zeit gehöre politisch gesehen derzeit den Schreihäsen. Haller zeigte sich über die Preisträger 2017 erfreut: Das seien durch die Bank etablierte Marken, die durch stetes und gesundes Wachstum auffallen. „Keine gehypten Techmarken. Keine Silicon Valleys Unicorns. Was wir im Zeitalter von Schreihälsen und Effekthascherei wirklich schätzen, sind beständige Marken.“vg