Dialogmarketing-Monitor 2017 Online-Marketing überholt Anzeigenwerbung als volumenstärkstes Werbemedium

Die Deutsche Post hat den Dialogmarketing-Monitor 2017 veröffentlicht Foto: Deutsche Post

Die Deutsche Post hat ihren jährlichen Dialogmarketing-Monitor veröffentlicht. Das Kernergebnis: Nachdem das Marktvolumen in den vergangenen beiden Jahren rückläufig war, steigt es in diesem Jahr leicht um 1,1 Prozent auf 40,8 Milliarden Euro an. Dabei entfallen 22,7 Milliarden Euro des Dialogmarketing-Volumens auf Klassikmedien, die übrigen 18,1 Milliarden Euro auf Dialogmedien.