Diageo Dieser trashige Spot soll Studierende für moderaten Alkoholkonsum sensibilisieren

Glühwein, diverse Weihnachtsfeiern, die große Silvester-Sause: Der Dezember bietet ausreichend Gelegenheiten zum Alkoholkonsum - nicht nur für Studierende. Diese Zielgruppe spricht der Spirituosenhersteller Diageo derzeit mit seiner europaweiten Kampagne #StayYourself an, die junge Erwachsene für einen verantwortungsvollen Alkoholkonsum sensibilisieren soll. Unter anderem mit Maßnahmen in diversen Studentenwohnheimen und über den Kooperationspartner WG-Held bei Facebook.

Unter anderem mit diesem Plakat wirbt Diageo für einen maßvollen Umgang mit Alkohol (© Diageo)

Über den Social-Media-Kanal (rund 12.000 Likes) der Party-Plattform, die für Bewerber WG-Partys sponsert, spielt Diageo den inhouse produzierten Film aus. Der 60-Sekünder mit dem Titel "6 Typen, die Du auf jeder Party triffst" soll auf negative Verhaltensweisen in Verbindung mit übermäßigem Alkoholkonsum aufmerksam machen. "Über unseren bewusst humorvollen Ansatz, ohne erhobenen Zeigefinger, adressieren wir ein sehr wichtiges Thema im Zusammenhang mit Alkohol", sagt, Corporate Relations Director Diageo Central Europe.Offline bewirbt der Spirituosenhersteller (unter anderem Baileys, Smirnoff, Johnnie Walker und Captain Morgan) die Aktion auch über die Studentenwohnheime der Gruppe "The Fizz" sowie über die zehn größten Hochschulstandorte in Deutschland. Dort sind ein 30-Sekunden-Cut-down des Videos sowie eine Poster-Kampagne zu sehen. Der Auftritt läuft im Rahmen der langjährigen Ratgeberinitiative DrinkIQ.com . fam