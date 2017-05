"Deutschland bankt neu" FCB gewinnt Etat für Cominvest und legt Debütarbeit vor

Ein neuer Service und ein neuer Auftritt: Die Comdirect Bank geht werblich in die Offensive für ihren neuen Anlageservice Cominvest. Es ist die erste Arbeit von FCB für den neuen Kunden.

Die Plakate sind in ausgewählten deutschen Großstädten zu sehen (Bild: Comdirect)

Trotz niedriger Zinsen wollen sich die Deutschen nicht intensiver mit Wertpapieren beschäftigen. Zu komplex und zu aufwendig lautet häufig das Urteil. Genau hier setzt dienun an. Mit dem digitalen Anlageservicewill die Commerzbank-Tocher die Investitionen in Wertpapiere erleichtern.Finanzexperte haben dazu eine Software entwickelt, die den Kunden helfen soll, die optimale Strategie zu finden. Cominvest soll unter anderem bei der Auswahl der Papiere helfen, die Geldanlage überwachen und informieren, wenn es im Portfolio etwas zu tun gibt. Beworben wird das neue Produkt in einer Kampagne, die unter dem Slogan "Deutschland bankt neu" steht. Ein massiver Plakat-Flight in ausgewählten Großstädten Deutschlands soll die Kunden zum Nachdenken bringen. Flankiert wird das Ganze von Printanzeigen in Tageszeitungen und Magazinen sowie Direktmarketing. Und natürlich fehlen im Mediamix nicht die digitalen Kanäle. Neben Bannern und Bewegtbild spielt hier auch Social-Media eine große Rolle.Für die Kreation zeichnetverantwortlich. Die Agentur hatte sich zu Beginn des Jahres den Etat des Produktlaunches gesichert. Für das neue FCB-Führtungstrioundwar es der erste große Etatgewinn. mir