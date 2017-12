Deutscher Medienkongress Ist Digital noch sexy, liebe Marketer?

Deutschlands Werbungtreibende wollen ihre Spendings mehrheitlich steigern – das ist die gute Nachricht. Die weniger gute: Sie sind ziemlich verunsichert, was digitale Werbung angeht. Wohin fließen die Etats 2018? Darüber diskutieren Top-Marketingentscheider beim, der am 16. und 17. Januar 2018 in Frankfurt stattfindet.

2018 dürfte ein gutes Werbejahr werden, wie im Oktober die Mitgliederumfrage der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) ergab: 46 Prozent der Markenartikler wollen ihre Etats erhöhen, nur 16 Prozent werden sie herunterfahren. Profitieren werden laut Umfrage TV, Online und Mobile Video sowie Mobile Display, Federn lassen werden Sponsoring, Print und auch Online Display.

Der 10. Deutsche Medienkongress 2018 findet am 16. und 17. Januar 2018 in der Alten Oper Frankfurt statt. Top-Manager aus Unternehmen, Agenturen und Medien werden dort die wichtigsten Zukunftstrends der Branche diskutieren. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT AWARD an die Männer und Frauen des Jahres 2017.

Digitale Werbung wird aber misstrauisch betrachtet: „Bei aller Euphorie und angesichts der vielfältigen Chancen ist der digitale Markt weiter von gravierenden Qualitätsmängeln geprägt“, warnte die OWM-Vorsitzende. „Gerade die Themen digitale Transparenz, Brand Safety, Ad Fraud und Effizienz bei Programmatic bewegen die OWM-Mitglieder sehr.“ Hinzu kommt die Unsicherheit, was die Umsetzung der EU-Privacy-Verordnung angeht – die Spielregeln für Online Marketing könnten sich grundlegend ändern.Wie wird sich vor diesem Hintergrund der Mediamix ändern? Was spricht für, was gegen die einzelnen Kanäle? Und wie sexy ist Digital noch? Darüber diskutieren in Frankfurt, Geschäftsführer MediaMarktSaturn Retail Group,, Leiterin Marketing & PR Deutsche Bahn,, Chief Marketing Officer Deutsche Bank, und, Mitglied des Vorstands Hornbach. Auf die hochkarätige Runde stimmtmit einem Impulsbeitrag ein.Ein weiteres brisantes Thema steht auf der Agenda des Deutschen Medienkongresses: die. Wie können ARD, ZDF und Deutschlandradio ihre Strukturen umbauen und damit effizienter werden? Was beinhaltet ihr gesetzlicher Auftrag? Wie weit dürfen redaktionelle Angebote im Internet gehen? Ende September legten die Sender dazu Berichte vor, nun liegt der Ball bei der Politik. Im nächsten Jahr soll „ein großes Paket“ zur Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags geschnürt werden, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Vertreter der privaten Medien werfen den Öffentlich-Rechtlichen mangelnde Handlungsbereitschaft vor: „Die Papiere sind Luftnummern“, sagt, Vorstandsvorsitzender des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). „Einsparungen von rund 1,3 Milliarden Euro, gestreckt auf zehn Jahre, entsprechen bei einem jährlichen Gesamtaufkommen von rund 9 Milliarden Euro Einsparungen von unter 1,5 Prozent pro Jahr.“ In Frankfurt diskutiert Demmel mit, Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, und, Intendant des Bayerischen Rundfunks – das dürfte ziemlich kontrovers werden.