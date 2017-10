Deutscher Medienkongress 2018 Tim Alexander: Warum es bei der Deutschen Bank keine Leadagentur mehr gibt

Tim Alexander ist Anfang Juli als CMO Private & Commercial Bank bei der Deutschen Bank angetreten. Zuvor war er unter anderem für die Swisscom, O2, Daimler, Grey und Saatchi & Saatchi im Einsatz. Nun soll ihm ein Kraftakt gelingen: die Neupositionierung der krisengeschüttelten Deutschen Bank als moderner, kundennaher Finanzberater.

"Die ganzen traditionellen Zuständigkeiten sind doch längst überholt"

DMK 2018 Der 10. Deutsche Medienkongress 2018 findet am 16. und 17. Januar 2018 in der Alten Oper Frankfurt statt. Top-Manager aus Unternehmen, Agenturen und Medien werden dort die wichtigsten Zukunftstrends der Branche diskutieren. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT AWARD an die Männer und Frauen des Jahres 2017. Alle Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Medienkongresses. Der Normalpreis für die Teilnahme beträgt 1399 Euro. Early-Bird-Tickets sind bis zum 30. September zum reduzierten Preis von 899 Euro erhältlich. HORIZONT-Abonnenten erhalten zusätzlich jeweils einen Rabatt von 100 Euro auf die Kongressgebühr. Darüber hinaus gibt es bei einer Anmeldung ab dem dritten Teilnehmer eines Unternehmens 50 Prozent Rabatt. Die Anmeldung berechtigt gleichzeitig zum kostenfreien Besuch des HORIZONT AWARD. Veranstalter des Deutschen Medienkongresses 2018 sind HORIZONT und dfv Conference Group. Der 10. Deutsche Medienkongress 2018 findet am 16. und 17. Januar 2018 in der Alten Oper Frankfurt statt. Top-Manager aus Unternehmen, Agenturen und Medien werden dort die wichtigsten Zukunftstrends der Branche diskutieren. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT AWARD an die Männer und Frauen des Jahres 2017. Alle Informationen gibt es auf der. Der Normalpreis für die Teilnahme beträgt 1399 Euro. Early-Bird-Tickets sind bis zum 30. September zum reduzierten Preis von 899 Euro erhältlich. HORIZONT-Abonnenten erhalten zusätzlich jeweils einen Rabatt von 100 Euro auf die Kongressgebühr. Darüber hinaus gibt es bei einer Anmeldung ab dem dritten Teilnehmer eines Unternehmens 50 Prozent Rabatt. Die Anmeldung berechtigt gleichzeitig zum kostenfreien Besuch des HORIZONT AWARD. Veranstalter des Deutschen Medienkongresses 2018 sind HORIZONT und dfv Conference Group.

„Es wird mich auch in Zukunft nicht kümmern, wer von Hause aus als Kreativ-, Online- oder Content-Agentur gilt. Ich möchte einfach mit den besten Leuten am Tisch sitzen und gemeinsam unsere Business-Herausforderungen lösen.“ Tim Alexander Teilen

„Fernsehwerbung ist viel besser als ihr Ruf! “ Tim Alexander Teilen

Tim Alexander beim Deutschen Medienkongress 2018

Der Deutsche Medienkongress findet in der Alten Oper in Frankfurt statt (Bild: dfv)

Wohin die Reise gehen soll, zeigt die aktuelle Kampagne „Neue Zeit braucht neues Banking“ . Im Mittelpunkt steht ein emotionaler TV-Spot, in dem als Protagonistin Anna-Charen Heymes auftritt, die Leiterin des Privatkundengeschäfts der Filiale in Viersen. Wie es mit der Werbung weitergeht, verrät Alexander im Gespräch mit HORIZONT Online.Wir wollen mit der Kampagne einen neuen Blick auf die Marke vermitteln und die Menschen emotional ansprechen. Daher lieg der Schwerpunkt klar auf TV, das dafür unverzichtbar bleibt. Die zweite wichtige Säule ist Content Marketing im Internet, unter anderem über eine eigene Microsite zur Kampagne, auf der wir unsere Produkte und Services vorstellen.Das hat tatsächlich einige Verwunderung hervorgerufen – als wenn C3 nicht genauso gut emotionale TV-Werbung machen könnte. Diese ganzen traditionellen „Zuständigkeiten“ sind doch längst überholt. C3 denkt ganzheitlich, und das tun wir auch. Es wird mich auch in Zukunft nicht kümmern, wer von Hause aus als Kreativ-, Online- oder Content-Agentur gilt. Ich möchte einfach mit den besten Leuten am Tisch sitzen und gemeinsam unsere Business-Herausforderungen lösen.Korrekt. Ich habe lieber eine Handvoll feste und kompetente Partner an meiner Seite, und die können je nach Kampagne alle Leadagenturen sein.Vor allem TV. Fernsehwerbung ist viel besser als ihr Ruf! Auch Online wird noch wichtiger, vor allem Content- und Bewegbild-Formate sowie Programmatic Advertising. Print verliert an Bedeutung.Ganz und gar nicht. Wir haben erstklassige Influencer, nämlich unsere eigenen kompetenten Mitarbeiter. Daher arbeiten wir daran, ihr Wissen über Social Media zugänglich zu machen. Wir unterliegen strengen Vorschriften, das ist richtig, aber innerhalb des vorgegebenen Rahmens geht noch viel mehr. Hier müssen wir die Grenzen im Rahmen der Möglichkeiten besser ausloten und vor allem schneller werden.Das wollen wir auch nicht. Wir stellen unsere Kompetenz, Zugänglichkeit und Innovation heraus, die uns als Beraterbank ausmachen. Dies drückt sich in vielen Angeboten aus, zum Beispiel in einer neuen digitalen Vermögensverwaltung zum Ende des Jahres, die die Geldanlage demokratisieren wird. Das interessiert eine spezifische Zielgruppe, die wir über Programmatic am besten erreichen können.Selbstverständlich. Ich habe mich schon früher gewundert, wie leichtfertig meine Kollegen ihren kritischen Blick verloren, wenn es um Online ging. Insofern muss man sehr genau kontrollieren und im Bereich Brand Safety mit White- oder Blacklisting arbeiten. Aber Onlinewerbung deshalb abschreiben? Auf keinen Fall.Tim Alexander wird beim Deutschen Medienkongress 2018 über Mediastrategie und die künftige Verteilung der Werbebudgets diskutieren – unter anderem mit, Geschäftsführer MediaMarkt Marketing und Saturn Marketing,, Mitglied des Vorstands Hornbach, und, Leiterin Marketing & PR Deutsche Bahn.