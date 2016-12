Deutscher Medienkongress 2017 Wohin steuert die „Geldmaschine“ Sport?

Immer größer, immer teurer: Der Sport entwickelt sich zum milliardenschweren „Big Business“. Beim Deutschen Medienkongress 2017 diskutieren prominente Manager, was das für Vereine, Medien, Sponsoren und Fans bedeutet.

„Football Leaks“, Olympia-Poker, Hoeneß-Comeback, RB Leipzig – es ist zurzeit ganz schön was los in der Sportwelt. Und immer hat es direkt oder indirekt mit Geld zu tun. Jeder neue Rekord-Deal wird schnell vom nächsten übertroffen, Vereine, Verbände und die Sportler selbst ticken längst wie Wirtschaftsunternehmen. „Wem gehört der Sport?“ – unter diesem Motto diskutiert beim Deutschen Medienkongress 2017 eine hochkarätig besetzte Podiumsrunde, wohin die Reise geht.

Susanne Aigner-Drews (Bild: Discovery)

Philipp Hasenbein (Bild: Lagardère Sports Germany)

Thomas Hesse (Bild: Media Markt Deutschland)

Andreas Jung (Bild: FC Bayern München)

Olaf Schröder (Bild: Sport 1)

Gespannt sein darf man unter anderem auf, Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, Österreich, Schweiz. Sie ist dafür verantwortlich, dass die deutschen Fernsehzuschauer dieverfolgen können.ARD und ZDF werden die Spiele nicht übertragen, weil der US-Rechteinhaber Discovery Networks zu hohe Lizenzgebühren aufgerufen hat. Nun lässt Discovery die Spiele auf dem hauseigenen Sender Eurosport laufen. „Wir garantieren eine umfassende Verbreitung der Olympischen Spiele in Deutschland und werden uns dafür in allen Bereichen bestens aufstellen sowie erhebliche Investitionen tätigen“, hat Aigner-Drews erklärt. Kriegt Eurosport das gestemmt? Und wie will es der Sender schaffen, die kostspieligen Sport-Events zu refinanzieren?Auch die weiteren Diskussionsteilnehmer gehören zu den Top-Entscheidern im Sport-Business:kennt sich als Managing Director der Sport- und Entertainment-Agentur Lagardère Sports Germany bestens aus im Zusammenspiel von Sport und Marken, bei Themen wie Sponsoring, Hospitality Services, Medienrechten, Event-Organisation und Sportler-Management., Head of Marketing Media Markt Deutschland, nutzt gern große Sport-Events wie die Fußball-Europameisterschaft, um seine Marke in Szene zu setzen. Und wenn mal nichts los ist, startet er eigene Veranstaltungen: Auch in diesem Jahr kam das „Osterhasen-Rasen“, das erste Livesport-Event im Werbeblock, bestens an: 21 Millionen Zuschauer fieberten an den Bildschirmen mit., Vorstand Marketing FC Bayern München, weiß, wie man Sponsoren für eine erfolgreiche Fußball-Marke findet und bei Laune hält. Das komplexe, hierarchisch gestaffelte System der Haupt-, Platin- und Gold-Partner bekommt regelmäßig prominenten Zulauf: Im vergangenen Jahr kamen Procter & Gamble (Gold) und – umstritten – der Flughafen Doha in Katar (Platin) hinzu., Vorsitzender der Geschäftsführung Sport 1, leitet eine Multimedia-Marke, die auf zahlreichen Kanälen - TV, Online, Mobile und Radio – Sportberichterstattung bietet. Damit mischt er regelmäßig beim Rechte-Poker mit. Im Sommer sicherte er für Sport 1 beispielsweise die Nachverwertungsrechte für die Fußball-Bundesliga und die 2. Liga im Zeitfenster am Sonntagmorgen.Die Sport-Runde wird moderiert von, Moderatorin Sky Deutschland, und, Chefredakteur HORIZONT.Der Deutsche Medienkongress 2017 findet amin der Alten Oper Frankfurt statt. Top-Manager aus Unternehmen, Agenturen und Medien werden dort die wichtigsten Zukunftstrends der Branche diskutieren. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT Award an die Männer und Frauen des Jahres 2016. Alle Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Medienkongresses