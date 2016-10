Deutscher Medienkongress 2017 Warum Hans-Christian Schwingen neidisch auf Heineken ist

Hans-Christian Schwingen darf von sich behaupten, im Marketing der Telekom für den entscheidenden Turnaround gesorgt zu haben. Submarken wie T-Mobile und T-System hat er abgeschafft und dafür die Strahlkraft der universalen Magenta-Marke deutlich erhöht. Der Markenwert kletterte in der Folge auf neue Rekordmarken, und mit seinen Marketing-Ideen ist der Bonner Konzern mittlerweile richtungsweisend. Schwingen, kürzlich beim „Innovationstag“ von Serviceplan zum „CMO of the Year“ gekürt, wird beim Deutschen Medienkongress 2017 über Markenführung diskutieren. HORIZONT ONLINE hat ihm die wichtigsten Fragen schon vorab gestellt.

Herr Schwingen, Sie haben in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“, so ist zu hören, das T-Mobile-Logo von der Bonner Zentrale entfernen lassen. Was ist dann am nächsten Tag passiert? Nichts, das ist ja das Verrückte. Vorher wurden die schwärzesten Bilder an die Wand gemalt und einem arg ins Gewissen geredet. Und dann dauerte es ein paar Tage, bis der „Verrat“ überhaupt auffiel. Tatsächlich konnten sich die meisten im Unternehmen schneller als befürchtet mit der neuen Markenzentrierung unter dem T arrangieren.

Wir müssen in Europa noch mehr zusammenwachsen, wenn wir wirklich als führende europäische Telkomarke wahrgenommen werden wollen. Die Herausforderung ist, die Balance zu halten zwischen dem länderübergreifenden Führungsanspruch auf der einen und den länderspezifischen Anforderungen auf der anderen Seite. Am Ende müssen wir mit der Marke dorthin, von wo aus es kein Zurück mehr gibt in die alte Welt der Markenkakophonie.Der zwischenmenschliche Austausch liegt in unserer Natur: Wir brauchen soziale Verbindungen, um uns überhaupt entwickeln zu können. Deshalb gibt die Telekom den Menschen hierfür die nötigen Mittel an die Hand und begleitet sie auf ihrer täglichen Reise durch die digitale Welt, privat und beruflich: „Erleben, was verbindet." eben.„Erleben, was verbindet." lädt ja geradezu dazu ein, die Augen und Ohren offen zu halten und den Kern der Marke immer wieder neu zu interpretieren. Das steckt an – im gesamten Unternehmen, über alle Bereiche. Tatsächlich müssen wir manchmal sogar eher bremsen, anstatt auf die Tube zu drücken.Das von Heineken zusammen mit Sky in Mailand organisierte Fake-Kammerkonzert, in das 1000 AC-Mailand-Anhänger von ihren eingeweihten Vorgesetzten und Freundinnen gelockt wurden. Die Fans glaubten zähneknirschend, nun das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid zu verpassen. Aber 15 Minuten nach Konzertbeginn wurden die Gebeutelten aus ihrer Schockstarre befreit und mit dem Überraschungscoup belohnt, dass man das Spiel jetzt gemeinsam im Konzertsaal schauen würde. „Erleben, was verbindet." at its best. Diese Aktion hätten wir in allen unseren Märkten machen können, in denen wir IPTV anbieten. Wenn wir beziehungsweise die Agentur denn auf diese tolle Idee gekommen wären…;-).