Deutsche Bank Vorstandschef John Cryan entschuldigt sich in Zeitungs-Anzeige

Mit einer seitenfüllenden Anzeige in mehreren Zeitungen hat sich die Deutsche Bank für Fehler aus der Vergangenheit entschuldigt. "Seit ich vor anderthalb Jahren Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bankwurde, mussten wir insgesamt rund fünf Milliarden Euro für Rechtsfälle aufwenden, deren Ursachen zum großen Teil viele Jahre zurückliegen", schreibt Bankchef John Cryan am Samstag darin.

Diese Altlasten hätten die Bank nicht nur viel Geld, sondern auch Reputation und Vertrauen gekostet. "Wir möchten uns dafür entschuldigen. Es wurden schwerwiegende Fehler gemacht", heißt es in der Erklärung, die Cryan auch zur Bilanzvorlage am Donnerstag gegeben hatte. Noch gebe es weitere Verfahren, die ihre Ergebnisse belasten werden, aber das Geldhaus habe "wesentliche Rechtsfälle abgeschlossen".

Die Anzeige erschien unter anderem im "Handelsblatt" (Bild: dfv)

Der radikale Konzernumbau und der Abbau teurer Altlasten hatte bei der Deutschenim zweiten Jahr in Folge für rote Zahlen gesorgt: Unterm Strich verlor die2016 annähernd 1,4 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte sie ein Rekordminus von 6,8 Milliarden Euro gemeldet.Deutschlands größtes Geldhaus einigte sich zuletzt mit den US-Behörden wegen umstrittener Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise und zahlte weitere Strafen in den USA und Großbritannien wegen einer Geldwäsche-Affäre, in die Kunden des Instituts verwickelt waren. Die Annonce wurde nun in mehreren Tageszeitungen geschaltet. Zu den Kosten äußerte sich ein Banksprecher nicht. Für ganzseitige Anzeigen können laut Preislisten mehrere Zehntausend Euro anfallen. dpa