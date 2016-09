Der Spediteur - Episode 1 „Die Bienen“

norwegischen Rallyefahrereine Suppe in einer Rennsemmel transportiert? Nein?auch nicht. Doch als "der Spediteur" macht er genau das jetzt. Kuriose Aufträge, schwierige Aufträge, heikle Aufträge. Winterscheidt übernimmt alles, erledigt alles - auch wenn dabei die VW-Modelle und er dreckig werden. Hauptsache der Auftrag ist erfüllt.

Der Spediteur - Episode 2 „Die Kugel“

Mit dem selbstentwickelten Serienformat, das nur online und in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, promotet VW seine E-Modelle wie den E-Up und verschiedene Vorteile der elektrischen Mobilität. Und damit wagen sich die Wolfsburger in neues Gelände. Die Marke, die immer darauf bedacht war, ihre Modelle zwar emotional, aber sauber zu inszenieren, lässt Winterscheidt freien Raum. Dreckige Autos waren bis vor kurzem in der VW-Werbung undenkbar. Jetzt sind sie Bestandteil des Branded Entertainment-Formats.

Der Spediteur - Episode 3 „Der Leise“

Zudem schafft es die Serie, nicht nur Filmeklassiker zu interpretieren, sie zitiert auch die VW-Werbung wie die "Lachenden Pferde". Und auch das ist neu. Die vier gedrehten Folgen sind - wie Serien das so gerne heute machen - sofort im Netz zu sehen, nicht über Wochen verteilt. Die geballte Power, ohne lange auf die Folter zu spannen.

Der Spediteur - Episode 4 „Die Suppe“

Danach stellt man aber fest. Was die beiden Partner Winterscheidt und VW da zeigen, macht Lust auf mehr. Winterscheidt agiert nicht nur als Frontmann, sondern ist auch Ideengeber. Der Moderator ist an der neuen Agenturbeteiligt, die für die Kreation verantwortlich ist. Produziert hat das GanzeMit von der Partie ist auch. Unterm Strich bleibt ein anderer Zugang zur E-Mobilität. Weder argumentiert VW mit Nachhaltigkeit, noch mit Vernunft. Sondern einfach nur mit Spaß. mir