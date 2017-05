Der "Einhorn"-Moment von SCA Tempo Black oder: Wenn aus einem Aprilscherz eine Produktinnovation wird

Tempo WG - Staffel 5, Folge 1: Die Aussprache

Standen beim "Einhorn"-Coup von Ritter Sport vor allem Glitzer und bunte Farben im Fokus, so setzt die SCA-Marke Tempo einen krassen Kontrapunkt: Mit Tempo Black, so hieß es in dem Facebook-Posting am 1. April 2016, "sind auch die härtesten Rotznasen perfekt für die Festival-Saison gerüstet" - Wacken, Rock am Ring & Co lassen grüßen. Zum Bedauern vieler Social-Media-Nutzer war es allerdings nur ein Aprilscherz. Nun bringt Tempo das Produkt tatsächlich als limitierte Edition an den Start und reagiert so auf viele Anfragen aus dem Social Web."Die Idee zur Tempo Black Edition wurde im Social Web geboren. Dort werden wir die Kampagne jetzt auch aufleben lassen", sagt, Brand Marketing Manager bei SCA Hygiene Products. Konkret heißt das: Statt Weiß und Blau dominiert in der Tempo-Kommunikation nun die Farbe Schwarz - bei Facebook, in der "Tempo-World" , in klassischen Display-Anzeigen und auch in der vonkreierten Influencer-Kampagne, die begleitend angelaufen ist. Dort geben Experten Grill-Tipps, Do-it-Yourself-Bauanleitungen und Workout-Anweisungen.Ebenfalls Teil der Promotion für Tempo Black Edition ist die Snapchat-Soap "Tempo WG", die sich inzwischen bereits in ihrer fünften Staffel befindet. Dort wird die limitierte Variante in den kommenden Episoden ebenso zum Thema wie über die Social-Media-Kanäle der Hauptdarsteller. Auch Facebook Live kommt in der Kommunikation zum Einsatz. fam