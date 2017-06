Dating-Portal Lovescout24 setzt "Love your imperfections"-Kampagne fort

"Sag Danke zu deinen kleinen Eigenheiten" lautet das Kampagnen-Motto Foto: LoveScout24

Die "Love your imperfections"-Kampagne von Lovescout24 - ehemals Friendscout24 - geht in die dritte Runde. Wieder stellt das Dating-Portal in den Spots heraus, dass die eigenen Macken oft genau die Eigenschaften sind, die vom Partner geliebt werden. Dazu appelliert das Kampagnen-Motto an die Singles, ihre eigenen Schwächen zu akzeptieren: "Sag Danke zu deinen kleinen Eigenheiten".