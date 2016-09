Daten statt Display Otto-Group-Media-CEO Ahlers will keine Display-Werbung auf About you

Torsten Ahlers, CEO Otto Media Group Foto: Otto Group

Torsten Ahlers, CEO der Otto Group Media, kündigt den Vermarktungsstart für About you an. Auf dem Shop wird es jedoch keine Display-Werbung geben. "Es ist ein radikaler Weg", räumt Ahlers ein. Er glaubt jedoch, dass Display-Werbung, in die derzeit noch über 1,7 Milliarden Euro fließen, ihren Höhepunkt erreicht hat und der Anteil in den nächsten Jahren massiv zurückgehen wird.