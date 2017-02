"Darauf einen Huntersmaster" So spottet das Netz über Capri-Sun

Die Nachricht, dass Capri-Sonne in Capri-Sun umbenannt wird,- nachdem die dpa und viele überregionale Medien heute groß über die Namensänderung berichteten, machte die News aber noch einmal die Runde in den sozialen Netzwerken. Die Reaktionen auf die Umbenennung des Kult-Getränks schwanken zwischen Ironie und Empörung.

#caprisonne heißt etzt #caprisun ? Ich habe den Raider heisst jetzt Twixx Wechsel noch nicht verdaut. Es gibt keine Kontinuität im Leben — Nick (@Deepblue_HH) 21. Februar 2017

Aus der Aufregung um #CapriSun oder #CapriSonne schließe ich, dass Trump heute noch nichts Dummes gesagt hat. Auch mal schön! — Jasmin (@Febrazink) 22. Februar 2017

#CapriSun klingt wie die Übersetzung eines coolen 15-jährigen, der unbedingt zeigen will wie krass er seinen Swag aufdrehen kann. — Trobster (@Trobster91) 22. Februar 2017

Das ist doch die perfekte Steilvorlage für den Wahlkampf der AfD #CapriSun — Blaumeisenpudding (@Waldverkostung) 22. Februar 2017

Aus Capri Sonne wird #CapriSun. Muss man denn die besorgten Bürger noch mehr verunsichern? — SCHLAGERfieber (@SCHLAGERfieber) 22. Februar 2017

Wie Deutsch sind sie von 1-10? "Capri-Sonne heißt jetzt CapriSun, Ich hole meine Mistgabel und die Fackel" Das wäre dann wohl 11 #CapriSun — Pat (@pat_henz) 22. Februar 2017

Okay, vielleicht überdenken wir das Konzept "The Leemou" doch noch einmal. #caprisun — Die Limo (@DieLimo) 22. Februar 2017

Capri-Sonne ist Kult. Jeder kennt das süße Fruchtsaftgetränk aus seiner Kindheit, ob er es selbst trinken durfte oder nicht. Klebrige Schlachten mit den charakteristischen Trinktüten waren auf jedem deutschen Schulhof an der Tagesordnung. Dementsprechend heftig fallen die Reaktionen auf die Umbenennung des Markennamens Capri-Sonne in das globalisierungsfähige "Capri-Sun" aus. Viele Kommentatoren auf Twitter sehen bereits das Ende des Abendlandes heraufziehen.Auch die üblichen Scherze über den englische Schreibweise dürfen natürlich nicht fehlen. "Auf den Schock trinke ich erst mal einen Huntersmaster", twitterte ein User. Ein anderer will sich mit "Longnose-Ice" und einer Tafel "Knight-Sport Schokolade" trösten.Andere sehen in der Umbenennung Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten. Aber auch die Junge Union Regensburger Land scheint von der Idee nicht begeistert zu sein. Der Nachwuchsorganisation von CDU/CSU stößt vor allem die vermeintliche Nähe der Ankündigung zum Tag der Muttersprache sauer auf.Auch die Konkurrenz nutzt die Steilvorlage: "Okay, vielleicht überdenken wir das Konzept 'The Leemou' doch noch einmal", twitterte das Social-Media-Team der Eckes-Granini-Marke "Die Limo".