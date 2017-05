Daimler-Forscher Car-Sharing wird es in 15 Jahren nicht mehr geben

Der neue Claim "Proud to Share" prangt bereits auf den Fahrzeugen der Car2Go-Flotte Foto: Car2Go

Das aktuell vor allem in großen Städten populäre Car-Sharing wird es nach Einschätzung eines Mobilitäts-Experten von Daimler in 10 bis 15 Jahren nicht mehr geben. Die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen sei sehr "zeitgeistig", sagte Alexander Mankowsky, Futurist bei Daimler Research & Development, am Montag auf der Internet-Konferenz re:publica.