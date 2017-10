"Dafür stehe ich mit meinem Namen" In der Hipp-Werbung hat nun der Juniorchef das Sagen

Wachwechsel beim Babynahrungshersteller Hipp - zumindest in der TV-Werbung. Im aktuellen Spot für die Hipp Combiotik Folgemilch spricht erstmals Juniorchef Stefan Hipp die großen Worte, die seinen Vater berühmt gemacht haben und die der Marke bei ihrer sensiblen Zielgruppe einen USP verschaffen: "Dafür stehe ich mit meinem Namen." Kontanz herrscht hingegen bei der Kreation: Die Kampagne stammt erneut von Serviceplan Campaign, seit 2003 Leadagentur der Marke.

Hipp - Combiotik Folgemilch Mama

Hipp - Dafür stehe ich mit meinem Namen (2012)

Manche Beobachter sahen schon 2011, als Stefan Hipp erstmals in der Werbung an der Seite seines Vaters auftauchte, die Zeichen für eine Wachablösung auch an der Unternehmensspitze gekommen. Doch noch immer fungieren der 79-jährige Claus Hipp und sein Bruder Paulus als geschäftsführende Gesellschafter. Sohn Stefan ist gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern Mitgesellschafter. 2016 sprach er zum ersten Mal einen ganzen Spot und beendete ihn mit den Worten "Dafür steht der Name Hipp." Vater Claus ergänzte trotzdem noch sein Qualitätsversprechen: "Dafür stehe ich mit meinem Namen."Mit dem Satz prägte der Firmenpatriarch die Werbung für seine Produkte und die Marke selbst. Mit seinen Auftritten - von 1991 bis 2003 betreute FCB Frankfurt das Mandat, seitdem Serviceplan Campaign - ist Claus Hipp zur Personenmarke geworden. "Selbst in der Werbung aufzutreten war nicht meine Idee, sondern die der Agentur", sagte er vor vier Jahren beim Deutschen Marketing Tag. Es war eine gute Idee: Hipp steht wie kaum ein anderer Unternehmer für seine Marke, Generationen kennen ihn aus dem Fernsehen. Die Zeit schrieb vor ein paar Jahren , Claus Hipp zu treffen sei, als würde man einen alten Bekannten besuchen.Nun sein Abschied aus der Werbung - für immer? Ein Hipp-Sprecher antwortet kryptisch auf eine entsprechende HORIZONT-Nachfrage: "Nachhaltigkeit und die Achtung vor der Schöpfung haben im Familienunternehmen eine lange Tradition. Diese setzt Stefan Hipp, selbst leidenschaftlicher Bio-Landwirt, mit tiefster Überzeugung fort und steht für diese Überzeugung auch in den verschiedenen Kommunikationskanälen öffentlich ein." Man darf also auf die nächste Kampagne des Nahrungsmittelherstellers gespannt sein. fam