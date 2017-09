DMV Vorwerk-Marke Thermomix gewinnt Deutschen Marketing-Preis 2017

Sieger des Deutschen Marketing-Preises 2017: Thermomix Foto: Vorwerk

Der Deutsche Marketing-Preis geht in diesem Jahr an Thermomix. Die Jury des Deutschen Marketing Verbands (DMV) entschied sich unter den fünf verbliebenen Kandidaten für die Marke der Wuppertaler Unternehmensgruppe Vorwerk und zeichnet sie am 23. November beim 44. Deutschen Marketing Tag in Frankfurt mit dem begehrten Preis aus. Thermomix folgt damit auf den Vorjahressieger My Muesli.