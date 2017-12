DM-Marketerin Frauke Klos im Interview "Es gibt kein Gelbe-Seiten-Buch für Influencer und Agenturen"

Frau Klos, das Tempo in der immer noch jungen Disziplin Influencer Marketing ist enorm, es herrscht so etwas wie Aufbruchsstimmung. Geht das Thema noch einmal weg? Es herrscht in der Tat eine Aufbruchsstimmung, an mancher Stelle vielleicht sogar eine Goldgräberstimmung, es ist ein absolutes Hype-Thema aktuell. Trotzdem glaube ich nicht, dass es wieder verschwinden wird. Mund-zu-Mund-Propaganda gab es immer und wird es immer geben. Ob ich den Rat meiner Freundin einhole, den eines Promi-Testimonials im TV oder eines Influencers, ist im Prinzip egal. Influencer Marketing wird sich als Ganzes weiter etablieren und professionalisieren, vieles wirkt heute noch chaotisch.

Natürlich habe ich ein eingeschränktes Sichtfeld. Alle Videos von jedem Influencer in jeder Branche anzuschauen, ist definitiv nicht machbar. Wir haben einen festen Pool an Influencern, die wir regelmäßig verfolgen und mit denen wir uns persönlich austauschen. Für Unternehmen ist es manchmal schwierig den Überblick zu gewinnen, weil es kein Gelbe-Seiten-Buch für Influencer und Agenturen gibt.Eine saubere Übersicht und ein bisschen mehr Professionalität in der Branche, bei Agenturen und manchmal auch bei Bloggern, das würde es schon tun. Von einigen bin ich allerdings sehr positiv überrascht, viele haben ein hohes Marketingverständnis und sind sehr kreativ.Agenturen, Manager, Netzwerke, Dienstleister - wir bekommen unzählige Anfragen, das ist teilweise schon unübersichtlich. Natürlich gibt es viele tolle Tools, die mir bei der Auswahl helfen, aber das ist noch nicht das, was ich will und wie es funktioniert. Es geht um Kreation, um den Dialog und um die Menschen hinter den Profilen. Oft entstehen die Ideen gemeinsam mit den Influencern. Influencer Relations finde ich daher übrigens eine sinnvollere Bezeichnung als Influencer Marketing.Zum einen ist DM eine sehr beliebte Marke, zum anderen ist es für uns wichtig den Influencern auf Augenhöhe zu begegnen: Wir schätzen ihre Arbeit und haben ein ehrliches Interesse an den Menschen.Wir honorieren immer nur den anfallenden Aufwand. Etwa für die Content-Erstellung oder die Kreation, so wie wir auch einen Regisseur oder ein Model bezahlen. Ob der Influencer nach der Zusammenarbeit dann etwas postet oder nicht, kann und soll er frei entscheiden. Es ist uns sehr wichtig, dass er oder sie hinter dem Produkt steht - nur so kann eine authentische Kommunikation beibehalten werden.Er hat gezeigt, welches Potenzial in Influencer-Kooperationen steckt. Das hat uns und mir persönlich für unsere tägliche Arbeit geholfen. Natürlich gibt es weiterhin Herausforderungen, wie beispielsweise die mangelnden Messmöglichkeiten. DM ist als Unternehmen so aufgestellt, dass wir Dinge ausprobieren, die auch mal schiefgehen dürfen. Das ist eine Haltung, die ich sehr wichtig finde.Das was Bibi geschafft hat, eine eigene Marke zu werden, das war zu dem damaligen Zeitpunkt einmalig und ist es in dieser Dimension bis heute - auch wenn es weitere Influencer-Produkte gibt. Wir überlegen daher lieber, was kann kreativ aus der Disziplin Influencer Marketing heraus entstehen - so wie die Blogger-Box.Klar, auf jeden Fall. Sie arbeitet erfolgreich in ihren Shows und ist überdies sehr authentisch. Und sie spricht dabei eine ganz andere Altersgruppe an, als die, die wir bei dm sonst gemeinsam mit Influencern erreichen. Das Prinzip funktioniert nicht nur bei den Teens.Wir sind die "Glow"-Partnerschaft eingegangen, weil sie ein Rundum-Markenerlebnis ist. Das ist in der heutigen digitalen Welt eher selten. Die "Glow by dm" bietet Marken, Influencern und auch uns selbst die Chance, sich zu inszenieren und direkt mit den Kunden und Fans in Kontakt zu treten. Damit ist die "Glow" eine ideale Erweiterung des Dialogs mit unseren Kunden. Interview: fam

