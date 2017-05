DFB Volkswagen will angeblich Mercedes als Generalsponsor ablösen

Mercedes-Benz stellt den Mannschaftsbus für das DFB-Team Foto: Mercedes-Benz

Der Autokonzern Volkswagen will nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" neuer Generalsponsor des DFB werden und den Konkurrenten Mercedes ablösen. Der Deutsche Fußball-Bund hatte Mitte März die Sponsorenrechte in der Kategorie Automobil für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Juli 2024 neu ausgeschrieben. Nach dpa-Informationen liegt dem DFB ein entsprechendes Angebot von Volkswagen vor. Ein VW-Sprecher wollte sich am Donnerstag zu der Angelegenheit nicht äußern.