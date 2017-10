Cremes & Co Zalando will jetzt auch Beauty-Produkte verkaufen

Zalando macht jetzt auch in Beauty © Zalando

Beim Modehändler Zalando soll es künftig auch Cremes und Parfüm geben. Man wolle vom Frühjahr 2018 an die Chancen des Online-Handels auch bei Kosmetika nutzen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Läuft der Verkauf in Deutschland gut an, will Zalando auch im Ausland Körperpflege-Produkte anbieten.