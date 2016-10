Viele Banken beenden derzeit die Kostenloskultur beim Girokonto. Nicht so die Commerzbank. Das Institut wirbt gerade mit einem neu geschnittenen Spot für ihr gebührenfreies Angebot mit Startguthaben.

Commerzbank TV-Spot 20 Sek

Testimonial und Mitarbeiterin, die in der laufenden Markenkampagne für das Girokonto steht, ist wieder in den TV-Werbeblöcken von reichweitenstarken TV-Sender präsent. Der Film wirkt neu, besteht aber im wesentlichen aus vorhandenem Material, das für die Kampagne neu geschnitten und zusammengestellt worden ist. Bis Ende des Jahres wird man dem Film - der wie gewohnt von StammbetreuerDerzeit gibt es in Deutschland einen Trend: Viele Finanzdienstleister beenden die Ära der kostenfreien Girokonten. Stattdessen erheben sie eine Gebühr für das Verwalten. Begründung: Die niedrigen Zinsen und die gestiegenen Kosten. Die Commerzbank, die sich gerade neu ausrichtet, hält dagegen an dem kostenlosen Girokonto fest. Und genau darüber spricht sie jetzt seit dieser Woche wieder, weil es für die Bank eine Chance ist, sich zu differenzieren und Neukunden zu gewinnen.