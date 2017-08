Co-Branding Weshalb About You den Hamburger Rapper Disarstar für Drykorn ins Fernsehen schickt

Zalando hat es schon unter anderem mit Topshop vorgemacht. Jetzt zeigt der Hamburger Modehändler About You, dass er ebenfalls Co-Branding beherrscht. Partner für die neue TV-Kampagne ist das fränkische Trendlabel Drykorn. Das gemeinsame Projekt ist zugleich auch der Beweis, dass About You von der Modeindustrie als Distributionsplattform zunehmend ernst genommen wird.

About You Drykorn 2017

Individualismus – mit dem Thema kennt sich auch die 1996 im fränkischen Kitzingen gegründete Modemarkegut aus. Weitab der großen Metropolen entwickelt, setzt das Team rund um Gründer Marco Götz auf Mode, die bewusst aktuelle Trends ignoriert und ein eigenes Statement liefern will. Dementsprechend passend ist der inhouse produzierte Werbefilm, der Szenen aus der New Yorker Chinatown zeigt und sie mit dem Sprechgesang des Hamburger Rappersunterlegt.Der Slogan „It’s about you“ der TV-Auftritts schließt dabei nahtlos an die erfolgreiche Online-Kampagne der Hamburger Modehändlers an, liefert gleichzeitig aber in seiner Optik und mit der gezeigten Drykorn-Mode ein klares Bekenntnis zur fränkischen Marke., Head of Brand & Advertising bei About You, sieht die TV-Kampagne als nahtlose Fortsetzung der eigenen Markenkommunikation: „Mit der neuen Kampagne wollen wir unseren Kunden nicht nur die Vielfalt unseres Sortiments aufzeigen, sondern unsere Haltung als Marke kommunizieren: About You steht dafür, dass jeder Mensch er selbst sein darf und das auch zeigen kann.“Dabei ist der neue Spot auch gleichzeitig die TV-Werbepremiere für Drykorn. Die fränkische Modemarke hatte sich bisher auf Printwerbung und Online-Kommunikation beschränkt. Als Newcomer lässt sich Drykorn angesichts seiner fast 20-jährigen Unternehmensgeschichte kaum definieren. Dass der Hersteller jetzt allerdings den Schulterschluss mit About You sucht, lässt sich als Beleg dafür interpretieren, dass About You mittlerweile als Reichweiten-Turbo für Modemarken ernst genommen wird. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass der Hamburger Modehändler in diesem Geschäftsjahr seine europaweite Expansion startet und damit in den Benelux-Ländern beginnt. Denn auch für Drykorn sind die Niederlande, Luxemburg und Belgien wichtige Auslandsmärkte. cam