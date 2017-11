Christof Baron "Man darf Digital mittlerweile kritisieren, ohne an die Wand gestellt zu werden"

Mit dem Schlagwort der "digitalen Besoffenheit",, hat Media-Profi Christof Baron ein mittlerweile geflügeltes Wort geschaffen. Was hat sich seitdem verändert? Auf dem HORIZONT Bewegtbild-Gipfel in Düsseldorf hat Baron Bilanz gezogen: "Positiv ist anzumerken, dass kritisch über das Thema digital gesprochen werden darf, was eine zeitlang überhaupt nicht möglich war, ohne gleich an die Wand gestellt zu werden", so der globale Media-Chef von Sanofi im Video-Interview mit HORIZONT Online und Turi2.tv.