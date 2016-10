Charly kommt zurück Trigema will wieder mit Schimpansen werben

Der berühmte Trigema-Affe Foto: Trigema

Der Modehersteller Trigema will bald wieder mit einem Schimpansen werben. Künftig muss dafür aber kein lebender Affe mehr vor die Kamera. Computeranimation macht das überflüssig. Er werde noch immer auf den Affen angesprochen, sagte Trigema-Chef Wolfgang Grupp (74) der "Welt am Sonntag". Das zeige, wie wichtig der Schimpanse für das Unternehmen sei. "Im letzten Werbespot war er zwar nicht dabei, aber wir werden das ändern", kündigte Grupp an. Im nächsten solle er am Schluss wieder einen Auftritt haben.