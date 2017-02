"Chad - der Probefahrt-Assistent" Opel startet Chatbot-Pilotprojekt auf Facebook

Kaum ein Thema wird in der Kommunikationsbranche aktuell so heiß diskutiert wie das Potenzial von Chatbots im Marketing . Mit Opel experimentiert nach der Lufthansa im Herbst jetzt ein weiterer großer deutscher Werbungtreibender mit der Technologie via Facebook und setzt sie als Service-Tool für die digitalaffine Zielgruppe ein. Das Alleinstellungsmerkmal des Messaging-Bots: Nie konnte man schneller eine Probefahrt vereinbaren als im kurzen Chat mit "Chad" - wenn auch im Zuge des Pilotprojekts vorerst nur in München, Stuttgart und Düsseldorf.Nicht nur, dass der gewünschte Termin schon im Facebook-Messenger vereinbart werden kann; auch erhält der jeweilige Opel-Händler automatisch einen Termineintrag in seinem Kalender. So entsteht laut Angaben der verantwortlichen Agentur MRM/McCann eine komplett neue Customer Journey. Schließlich sei das Interesse am Probefahrt-Service auf Opel.de besonders mittags oder spät abends besonders groß. Problem nur: Zu diesen Zeiten sind Händler in der Regel schwer zu erreichen. Da kann der Facebook-Chatbot, der 24 Stunden am Tag online ist, jetzt Abhilfe schaffen.Der Chatbot wurde vom sogenannten Creative Technology Team, der Innovation-Unit von MRM/McCann entwickelt, programmiert und in den Facebook Messenger implementiert. Er soll als Schnittstelle zwischen Opels Facebook-Kanal und anderen Angeboten des Rüsselsheimer Autobauers fungieren. Der Bot kann über verschiedene Online-Kanäle erreicht werden sowie über QR-Codes auf Print- und OOH-Motiven. Das Ziel für die Zukunft ist es, dass Opel-Kunden via App rund um die Uhr auf verschiedene Modelle zugreifen und diese ohne Umwege selbst leihen und Probefahrten realisieren können. tt