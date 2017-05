Car2Go Scholz & Friends präsentiert zum Debüt einen neuen Markenclaim

Nach und nach werden alle weltweit rund 14.000 Fahrzeuge der Car2Go-Flotte umgeflaggt - den Anfang machten der Heimatstandort Stuttgart und die österreichische Hauptstadt Wien, wo der entsprechende Schriftzug seit Ende April die neuen Mercedes-Modelle ziert. "Wir bedienen eine urbane, kosmopolitische Zielgruppe, die stets flexibel sein möchte, nachhaltig handeln will und sich gerne als Teil von etwas Größerem sieht. Der Claim 'Proud to share' passt perfekt zu dieser Zielgruppe und spiegelt den Stolz beim Teilen eines Premium-Autos mit anderen Menschen wider", erläutert CMOEntwickelt hat die Daimler-Tochter ihren neuen Claim in Zusammenarbeit mit Scholz & Friends, seit Januar mit dem Standort Berlin und dem Designablegeran Bord. Mit Leben gefüllt wird "Proud to share" nach und nach unter anderem durch lokale Kampagnen in den europäischen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien, Niederlande) und nordamerikanischen Märkten (USA, Kanada). Starten sollen die einzelnen Auftritte voraussichtlich im Sommer. Bislang hatte Car2Go keinen übergeordneten Markenclaim, sondern lediglich einzelne Kampagnenclaims (etwa: "Jetzt ein Auto"). fam