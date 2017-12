Capgemini-Studie Wieso treue Kunden den Unternehmen mehr Umsatz bescheren

In der Weihnachtszeit spielen große Gefühle die Hauptrolle in der Kommunikation der Werbungtreibenden - vor allem Handelsunternehmen bauen in ihren Kampagnen auf den Tränen-Faktor. Offenbar nicht umsonst, zeigt nun eine Studie der IT-Beratung Capgemini. Der hauseigene Think Tank der Agentur kommt zu dem Ergebnis, dass nicht Preisgestaltung oder Umweltfreundlichkeit Kunden von einer Marke überzeugen, sondern Emotionen. Treueprogramme seien hingegen überholt.