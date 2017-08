CMO of the Year Diese fünf Kandidaten buhlen um den Titel

CMO of the Year

Wer wird "CEO of the Year" 2017?

Die fünf Finalisten für den CMO of the Year Award stehen fest: Hildegard Wortmann, Claas Meineke, Eric Liedtke, Henning Strauss und Jens Thiemer. Aus diesem Quinett wählt nun eine 20-köpfige Jury den Preisträger. Wer das Rennen gemacht hat, erfährt die Öffentlichkeit am Abend des 28. Septembers in München.

Eine Frau und vier Männer ziehen in das Finale um für den CMO of the Year Award ein, Deutschlands höchste Auszeichnung für die Funktion des Chief Marketing Officers.

Und das sind die fünf Top-Kandidaten:

Hildegard Wortmann, BMW (Bild: BMW)

Claas Meineke, Edeka (Bild: Edeka)

Eric Liedtke verantwortet im Vorstand von Adidas seit März 2014 das Ressort Global Brands. Der US-Amerikaner arbeitet seit 1994 für den Drei-Streifen-Konzern.

Jens Thiemer ist Vice President Marketing von Mercedes-Benz Cars. Nach einer Zwischenstation bei CNC Communications & Network Consulting war der CMO 2013 zum Stuttgarter Premiumautobauer zurückgekehrt.

Henning Strauss verantwortet das Marketing bei Engelbert Strauss. Gemeinsam mit seinem Vater Norbert und seinem Bruder Steffen führt er das Familienunternehmen.

Mehr denn je steht der Preis in diesem Jahr unter dem Slogan "von CMOs für CMOs". Die fünf Nominierungen sind ausschließlich durch eine Jury erfolgt, dem aktuell 50 Top-Marketingentscheider aus deutschen Unternehmen angehören. Jetzt entscheidet eine Jury unter dem Vorsitz von Vorstand des Instituts für Marketing der LMU. In dem 20-köpfigen Gremium sitzen, je zur Hälfte, CMOs sowie Medien- und Marketingexperten. "Im Fokus der Jury für die Entscheidung zwischen den fünf Persönlichkeiten, die allesamt herausragende Leistungen erbringen und ein hohes Maß an Verantwortung tragen, sind die Bewertungskriterien Erfolg, Image, Innovation und Internationalität. Vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung werden die Aufgaben der CMOs immer herausfordernder und komplexer. Integrität, Integrationsgeschick, Mut und Überzeugungskraft von CMOs sind deshalb wichtiger denn je."

Hildegard Wortmann ist seit Juni 2016 Senior Vice President Brand BMW. Für den Münchner Premiumhersteller arbeitet die Managerin seit 1998.

Claas Meineke ist seit 1. Juli Vorstand Marketing und Vertrieb bei Edeka. Zuvor leitete er seit 2008 den Geschäftsbereich Marketing/Vertrieb bei dem Lebensmittelhändler.

Die Verleihung des CMO of the Year Awards selbst findet am Abend des Innovationstages der Agenturgruppe Serviceplan am 28. September innerhalb einer Gala statt.