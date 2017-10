CEO-Suche beendet Diesel hat seinen "Chair Executive Officer" gefunden

Alessandro Bogliolo Diesel in Richtung Tiffany & Co. verlassen habe, gebe es einen leeren Stuhl im Unternehmen. Deshalb suche man jemanden, der diesen Platz möglichst cool und stilsicher ausfüllen kann. Diese Person dürfe sich dann auch CEO ("Chair Executive Officer") nennen, eine Woche lang am Firmensitz im italienischen Brenganze residieren und an einer Werbekampagne mitwirken. Diesel sucht einen neuen CEO

Diesel Chair Executive Officer

Anfang Oktober wendete sich Diesel-Gründer Renzo Rosso an die Facebook-Fans der Marke: Da der bisherige CEOAuf den Bewerbungsaufruf hin wurden innerhalb von vier Tagen mehr als 2000 Fotos, Gifs und Videos auf der Facebook-Seite von Diesel hochgeladen. Schließlich fiel die Entscheidung auf den professionellen Tänzer Daan Vervoort. "Gut zu sein im Sitzen bringt einen vielleicht nicht überall hin im Leben", so der 29-jährige Belgier. "Aber man kann damit sehr sehr weit kommen."Ein neues Video zeigt den "CEO" bei seiner Ankunft im Diesel-Hauptquartier, wo er natürlich gleich in seinen Stuhl gebeten wurde, sowie bei seiner weiteren "Arbeit" - auch Firmengründer Renzo Rosso macht dem Testimonial die Aufwartung. Erdacht und umgesetzt wurde die Aktion von der frisch gekürten Diesel-Agentur . Das Video hat Bedeschi Film produziert.Im wahren Leben geht die Chefsuche für Diesel natürlich weiter: Ein Nachfolger für Bogliolo soll bis Ende des Jahres gefunden sein. ire