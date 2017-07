Bundestagswahl 2017 So kommunizieren die Parteien im Internet

Wie treten die Parteien im Internet auf? (Foto: Deutscher Bundestag / Marc-Steffen Unger)

Im 21. Jahrhundert werden Wahlen im Internet entschieden, oder? Ganz so eindeutig ist es nicht. Wenn es tatsächlich so wäre, würde Deutschland demnächst von der AfD regiert. Bei Google und Facebook liegen die Rechten jedenfalls vorn, wie eine Analyse der Hamburger Mediaagentur JOM für Horizont zeigt. Das Interesse an den Content-Angeboten der etablierten Parteien ist dagegen überschaubar.