Bundestagswahl 2017 CDU wirbt mit dreijähriger Angela Merkel

Aktuelles CDU-Motiv: Angela Merkel mit drei Jahren Foto: CDU

Auf einem aktuellen Wahlwerbe-Motiv, das in sozialen Netzwerken verbreitet wird und auch als Zeitungsanzeige etwa in der "Bild" erschien, wirbt die CDU mit einer Person, die jeder kennt - und trotzdem weiß man beim ersten Hinsehen nicht, um wen es sich handelt: Das kleine Mädchen, das da kokett in die Kamera grinst, ist niemand Geringeres als Bundeskanzlerin Angela Merkel.