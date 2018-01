Brandwatch-Studie Das sind die am häufigsten abgebildeten Marken auf Twitter und Instagram

Soziale Netzwerke sind voll von Markenlogos. Nicht nur die Unternehmen selbst posten Motive mit ihren eigenen Erkennungszeichen - auch User verbreiten Logos weiter. Brandwatch hat nun untersucht, welche Marken dabei besonders sichtbar sind. Die Social-Intelligence-Firma wertete mit einer Künstlichen Intelligenz zwischen August und Oktober 2017 300 Logos und etwa 100 Millionen Bilder auf Twitter und Instagram aus - mit einem recht eindeutigen Spitzenreiter.

Coca-Cola ( 501.150) , die Top 5 wird von der Fluggesellschaft Emirates komplettiert ( 477.940) . 772.520 Fotos). Auf Rang vier folgt bereits recht abgeschlagen, die Top 5 wird von der Fluggesellschaftkomplettiert ( Top-Brands wie Apple (Rang 7), Mercedes-Benz (21) oder Ikea (59) haben hierbei deutlich das Nachsehen. Übrigens: Der erste McDonald's-Konkurrent im Ranking ist nicht etwa Burger King - das Unternehmen taucht in der Liste überhaupt nicht auf. Die Fast-Food-Kette KFC dagegen hat es auf Platz 35 geschafft (das komplette Top-100-Ranking finden Sie am Ende dieses Artikels).



Dass Nike und Adidas so weit oben im Ranking auftauchen, hat auch Einfluss auf die Rangliste der am häufigsten abgebildeten Branchen. Hier liegt Sport mit durchschnittlich Technologie ( Einzelhandel ( Die 10 meistfotografierten Branchen Rang Branche Durchschnittliche Fotos pro Marke und pro Monat Top Marke 1 Sport 381.596 Nike 2 Technologie 28.732 Google 3 Einzelhandel 28.501 McDonald's 4 Lebensmittel & Getränke 11.694 Coca-Cola 5 Luftfahrt 9.920 Emirates 6 Mode 7.041 Chanel 7 Automobil 6.890 Toyota 8 Entertainment 6.516 Sky 9 Telekommunikation 4.718 AT & T 10 Alkoholindustrie 3.370 Corona 28.501) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Quelle: The Brand Visibilty Report (Brandwatch)

Die 10 meistabgebildeten Marken nach Influencern Rang Marke Prozent der Erwähnungen von Twitterern mit über 10.000 Followern 1 McDonald's 12,06 2 Disney 11,85 3 Coca-Cola 11,49 4 Vodafone 11,07 5 Nike 10,2 6 Puma 9,96 7 Google 9,92 8 Sky 9,9 9 T-Mobile 9,86 10 Marvel 9,73 Mit 12.06 Prozent liegt auch hier McDonald's an der Spitze, gefolgt von Disney (11,85 Prozent) und Coca-Cola (11,49 Prozent). Quelle: The Brand Visibilty Report (Brandwatch)

Die am häufigsten abgebildeten Marken auf Twitter und Instagram

Rang Marke Durchschnittliche Fotos pro Monat 1 McDonald's 889.710 2 Nike 788.490 3 Adidas 772.520 4 Coca-Cola 501.150 5 Emirates 477.940 6 Google 463.150 7 Apple 445.880 8 Amazon 309.820 9 Puma 199.830 10 Sky 188.730 11 Chanel 161.200 12 Facebook 158.200 13 Louis Vuitton 136.130 14 Toyota 129.140 15 Starbucks 124.290 16 Under Armour 110.800 17 Samsung 106.020 18 Disney 103.290 19 LinkedIn 91.000 20 AT&T 88.860 21 Mercedes Benz 85.070 22 T-Mobile 61.290 23 Vodafone 54.290 24 Wells Fargo 53.010 25 BMW 42.810 26 BBVA 41.530 27 Microsoft 40.010 28 Huwaei 39.860 29 Vans 39.660 30 Hyundai 36.970 31 Pepsi 35.110 32 Uber 32.590 33 Marvel 32.550 34 USAA 28.660 35 KFC 28.560 36 Walmart 26.870 37 Verizon 26.500 38 Nissan 26.150 39 Intel 24.800 40 Honda 24.360 41 Betfred 23.360 42 Corona 22.760 43 Nutella 22.470 44 Hennessy 20.560 45 Kia 19.070 46 Heineken 17.690 47 Reebok 17.460 48 Asics 17.090 49 Allianz 16.990 50 FedEx 16.680 51 Nestlé 15.600 52 Dell 15.120 53 Virgin 13.210 54 L'Oreal 12.130 55 Levi's 10.970 56 Budweiser 10.560 57 American Express 10.460 58 Airbnb 9.190 59 IKEA 9.070 60 Johnson & Johnson 8.970 61 Carlsberg 8.970 62 Smirnoff 8.470 63 Bank of America 8.240 64 Subway 7.990 65 3M 7.910 66 Mazda 7.700 67 Delta 7.580 68 Virgin 7.360 69 Repsol 7.150 70 Oracle 7.080 71 Nescafe 7.030 72 Kellogg's 6.230 73 Nivea 6.130 74 Caterpillar 6.120 75 Cisco 6.050 76 Ubisoft 5.720 77 Ben & Jerry's 5.590 78 Land Rover 5.570 79 Renault 5.550 80 Unilever 5.530 81 BNP Paribas 5.500 82 Toys R Us 5.400 83 Adobe 5.060 84 Pringles 4.960 85 The Home Depot 4.740 86 Dove 4.740 87 Siemens 4.450 88 Burberry 4.120 89 Moët & Chandon 3.950 90 Remy Martin 3.950 91 Lidl 3.760 92 Whirlpool 3.680 93 Deloitte 3.670 94 Tesco 3.550 95 P&G 3.450 96 General Mills 3.440 97 Lowe's 3.350 98 Hilton Hotels 3.320 99 Chevron 3.250

Quelle: The Brand Visibilty Report (Brandwatch)

Das am häufigsten sichtbare Markenlogo im " Brand Visibility Report " war das von. Das goldene M der Burger-Kette war im Monat auf durchschnittlich 889.710 Fotos zu sehen. Das bedeutet, dass 21 neue Bilder pro Minute oder je ein neues Bild jede dritte Sekunde mit dem Logo von McDonald’s auf den Social-Media-Plattformen zu sehen ist. Den zweiten Platz mit durchschnittlich 788.490 Fotos nimmtein, gefolgt von KonkurrentDiese Rangliste lässt darauf schließen, welche Marken besonders stark auf den Einsatz von Social-Media-Persönlichkeiten setzen. Dass dabei große Marken, die stark auf soziale Netzwerke setzen und hohe Budgets einsetzen, dürfte in der Natur der Sache liegen.für die Auswertung eine anpassbare maschinelle Lerntechnologie, um Logos in Bildern zu erkennen. "Diese Technologie sucht nach einer Vielzahl an Eigenschaften, um jede Art von Logoplatzierung zu finden, darunter verzerrte, verschwommene, kleine und teils verdeckte Abbildungen", wie das Unternehmen erklärt. Bei der Datenerfassung sei eine statistisch repräsentative, zehnprozentige Stichprobe erfasst worden. Diese Stichprobe wurde in dem Report mit 10 hochgerechnet, um eine genaue Einschätzung der vollen Abdeckung zu repräsentieren.Die Auswahl der Marken erfolgte anhand von Umsatz- und Outputlisten, Branchenliteratur und Social Media-Daten ausgewählt. Diese wurden anschließend mit den Markenrankings Fortune 500, Interbrand Best Global Brands und dem Social Outlook Report abgeglichen. Dass Facebook in der Analyse nicht berücksichtigt wurde, hat laut Brandwatch den Grund, dass viele Profile dort nicht öffentlich einsehbar sind - im Gegensatz zu Twitter und Instagram. Denn Brandwatch kann nur öffentliche Beiträge im Monitoriung berücksichtigen. ire