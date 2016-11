Branded Entertainment Jude Law improvisiert im Theater live für Lexus

Interaktivität auf der Bühne: Hollywood-Star Jude Law ließ sich Ende Oktober von den Usern einer per Livestream übertragenen Performance auf Casting-Tour durch London schicken. Natürlich im neuen Lexus RX, für dessen Einführungskampagne der britische Schauspieler seit Ende 2015 als Testimonial agiert.

In dem Spot "The Life RX" für das Premium-SUV übergibt Law den Schlüssel des Autos an einen Hotelportier, der sich mit dem Auto auf Entdeckungstour begibt und in die Glamourwelt des Filmstars eintaucht. Nach der gleichen Mechanik funktioniert die Live-Performance, aber hier begibt sich Jude Law von der Bühne des Theaters The Box mit dem Lexus RX auf Tour durch London, um diverse Künstler für eine improvisierte Performance mit auf die Bühne zu bringen.Angeteast wurde die Performance, an der live vor Ort etwa 50 Gäste teilnahmen, via PR und Facebook. "Es ergibt sich nicht oft die Chance, eine Story von Grund auf vollkommen spontan zu entwickeln", kommentiert Law den Auftritt. "Zusammen mit Lexus verfolgen wir das Ziel, völlig neuartige Erfahrungen zu kreieren, an denen Menschen teilhaben wollen und können - diesmal daran, wie eine Geschichte sich live entfaltet."Neben Jude Law sind zurzeit eine Reihe weiterer Hollywoodstars für Automarken im filmischen Einsatz – allerdings eher im Action- und Krimi-Genre: So hat BMW mit Clive Owen seine kultige Kurzfilmreihe "The Hire" von 2001 wieder aufleben lassen und schickt Owen in "The Escape" wieder auf Verfolgungsjagd in einem 5er BMW. Ford vertraut in der Einführungskampagne für das SUV Edge auf die Dienste von Mads Mikkelsen als sanften Auftragskiller . Jaguar unterzieht Nicholas Hoult einer Driving Challenge mit dem XF, nachdem er bereits in der Kampagne für die Limousine XE im James-Bond-Film-Stil das Technik-Genie mimte. joz