Brand Z Markenwert-Ranking Google ist die wertvollste Marke der Welt, SAP die wertvollste Deutschlands

Die wertvollste Marke der Welt ist Google. Der Suchmaschinengigant steigerte seinen Wert um 7 Prozent auf 245,6 Milliarden US-Dollar. Das geht aus dem aktuellen Brand Z-Ranking von Kantar Millward Brown hervor. Sieben deutsche Firmen schaffen den Sprung unter die Top 100.

Dominanz der Technologiefirmen:

Hewlett Packard Enterprise

Kundenzentrierung als Treiber:

Die wertvollsten Marken der Welt

Rang 2017 Rang 2016 Marke Markenwert in Mrd. $ Veränderung zu 2016 in % 1 1 Google 245,58 7 2 2 Apple 234,67 3 3 3 Microsoft 143,22 18 4 7 Amazon 139,29 41 5 5 Facebook 129,80 27 6 4 AT&T 115,11 7 7 6 Visa 111,00 10 8 11 Tencent 108,29 27 9 10 IBM 102,09 18 10 9 McDonald's 97,72 10 11 8 Verizon 89,28 -4 12 12 Marlboro 87,52 4 13 13 Coca-Cola* 78,14 -3 14 18 Alibaba 59,13 20 15 14 Wells Fargo 58,42 0 16 17 UPS 58,28 17 17 15 China Mobile 56,54 1 18 19 Disney 52,04 6 19 16 GE 50,21 -7 20 20 Mastercard 49,93 8 21 22 SAP 45,19 16 22 21 Starbucks 44,23 2 23 Neu Xfinity 41,81 kein Vergleich möglich 24 26 The Home Depot 40,33 11 25 23 Deutsche Telekom 38,49 2 26 24 Nike 34,19 -9 27 25 Vodafone 31,60 -14 28 27 ICBC 31,57 -6 29 30 Louis Vuitton 29,24 3 30 28 Toyota 28,66 -3 31 32 Walmart 27,93 2 32 38 Accenture 27,24 19 33 31 Budweiser** 27,04 -3 34 35 Zara 25,14 0 35 33 BMW 24,56 -8 36 34 American Express 24,15 -9 37 48 Samsung 24,01 23 38 36 L'Oréal Paris 23,90 2 39 29 Baidu 23,56 -19 40 39 Mercedes-Benz 23,51 4 41 44 Hermès 23,42 18 42 37 Pampers 22,31 -3 43 40 Movistar 22,00 0 44 51 Intel 21,92 18 45 41 Subway 21,71 1 46 49 Oracle 21,36 10 47 45 RBC 21,14 8 48 43 HSBC 20,54 1 49 50 Huawei 20,39 9 50 47 NTT 20,20 3

Quelle: BrandZ

Deutsche Stärke:

Aldi wirkt sich unter anderem die Internationalisierung aus. Lediglich BMW schwächelt. Die Münchner bleiben zwar weiter hinter Toyota (28,7 Milliarden US-Dollar/ - 3 Prozent) die Nummer 2 in der Automobilbranche, verlieren aber beim Markenwert 8 Prozent. Insgesamt befinden sich im PS-Branchenranking neben BMW und Mercedes noch zwei weitere deutsche Premiummarken unter den Top 10. Dabei parkt Audi nach wie vor auf Platz 7. Aber die Ingolstädter verlieren infolge von Dieselgate ein Prozent und stehen nun bei 9,4 Milliarden US-Dollar. Konzernschwester Porsche dagegen wächst um 16 Prozent - unter anderem steigerte die Marke ihre Popularität in Taiwan und Malaysia - auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Die deutschen Marken unter den Top 100 wertvollsten Brands Platz Markenwert in Milliarden US-Dollar Veränderung gegenüber 2016 in Prozent 21 SAP 45,2 16 25 Deutsche Telekom 38,5 2 35 BMW 24,6 -8 40 Mercedes-Benz 23,5 4 70 DHL 15,8 20 77 Siemens 13,9 12 89 Aldi 12,3 2 "Ingenuity for life" gelauncht. Beiwirkt sich unter anderem die Internationalisierung aus. Lediglichschwächelt. Die Münchner bleiben zwar weiter hinter Toyota (28,7 Milliarden US-Dollar/ - 3 Prozent) die Nummer 2 in der Automobilbranche, verlieren aber beim Markenwert 8 Prozent. Insgesamt befinden sich im PS-Branchenranking neben BMW und Mercedes noch zwei weitere deutsche Premiummarken unter den Top 10. Dabei parktnach wie vor auf Platz 7. Aber die Ingolstädter verlieren infolge von Dieselgate ein Prozent und stehen nun bei 9,4 Milliarden US-Dollar. Konzernschwesterdagegen wächst um 16 Prozent - unter anderem steigerte die Marke ihre Popularität in Taiwan und Malaysia - auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Quelle:

Handel wachstumsstärkste Kategorie: Im Ranking wachsen die Händler im Schnitt um 14 Prozent. Was diese Zahl allerdings nicht verrät, ist der Wachwechsel, der sich seit einigen Jahren im Handel vollzieht. Während die Online-Händler einen Anstieg beim Markenwert seit 2006 um 388 Prozent verzeichnen, vermeldet Brand Z für die traditionellen Retailer einen Verlust von 23 Prozent. Im Branchenranking der Top 20 sind mit Aldi und Lidl zwei deutsche Vertreter zu finden. Aldi gelingt es zwar seinen Markenwert um 2 Prozent steigern, wird aber von Ebay auf Platz 9 verdrängt. Wettbewerber Lidl hingegen verzeichnet aufgrund seiner steigenden internationalen Präsenz ein Plus von 5 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar. Stärkste Marke ist hier Amazon, vor Alibaba (59,1 Milliarden US-Dollar/20 Prozent) und The Home Depot (40,3 Milliarden / 11 Prozent).

Im Ranking wachsen die Händler im Schnitt um 14 Prozent. Was diese Zahl allerdings nicht verrät, ist der Wachwechsel, der sich seit einigen Jahren im Handel vollzieht. Während die Online-Händler einen Anstieg beim Markenwert seit 2006 um 388 Prozent verzeichnen, vermeldet Brand Z für die traditionellen Retailer einen Verlust von 23 Prozent. Im Branchenranking der Top 20 sind mitundzwei deutsche Vertreter zu finden. Aldi gelingt es zwar seinen Markenwert um 2 Prozent steigern, wird aber vonauf Platz 9 verdrängt. Wettbewerber Lidl hingegen verzeichnet aufgrund seiner steigenden internationalen Präsenz ein Plus von 5 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar. Stärkste Marke ist hier Amazon, vor(59,1 Milliarden US-Dollar/20 Prozent) und(40,3 Milliarden / 11 Prozent).

Was noch spannend ist:

hat es nicht geschafft. Mit einem Wert von 234,7 Milliarden US-Dollar verbessert sich die Apfelmarke gegenüber 2016 zwar um 3 Prozent. Das reicht aber nicht, um sich von Google wieder Platz 1 zurückzuholen. Das ist eines der Ergebnisse des aktuellen Markenwert-Rankings Brand Z vonhervor. Zum 12. Mal hat das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen die 100 wertvollsten Marken ermittelt. Dazu werden Finanzkennzahlen und die Befragung von über drei Millionen Konsumenten weltweit miteinander kombiniert. Und daraus ergeben sich mehrere Erkenntnisse:Die ersten fünf Plätze belegen Tech-Unternehmen. Google, Amazon, Microsoft, Amazon, Facebook stehen dabei für ein Viertel des gesamten Markenwertes, der 2017 bei 3,64 Billionen US-Dollar liegt. Alle Neulinge im Ranking, darunterund, stammen aus dem Tech-Sektor.Vor allem Marken, die sich an den Bedürfnissen des Konsumenten orientieren - von der Produktidee bis hin zur Kommunikation - wachsen:ist dafür ein Beispiel. Der Sportartikler findet sich zwar nicht unter den Top 100, verzeichnet aber mit einem Wachstum von 58 Prozent auf 8,3 Milliarden US-Dollar das größte Plus aller untersuchten Marken. Oder eben Amazon, das seinen Wert um 41 Prozent steigert. Warum das so ist? "Mit unterschiedlichen Angeboten aus einer Hand und über diverse Endgeräte hinweg – vom Online-Shopping bis zum Fernsehen – vereinfacht der Retailer mit seinen Dienstleitungen die komplexe Welt für die Konsumenten", sagt, Geschäftsführer von Kantar Millward Brown in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Wie im Vorjahr sind sieben deutsche Unternehmen in den Top 100 vertreten. Mitundstellt die heimische Wirtschaft die beiden stärksten europäischen Vertreter.profitiert vom wachsenden E-Commerce und steigert seinen Markenwert um 20 Prozent. Beimachen sich die neue Design- und Modellsprache immer stärker bemerkbar. Die Stuttgarter wachsen um 4 Prozent.kehrt zu alter Stärke, zurück durch eine klare Fokussierung und einen weltweit einheitlichen Markenauftritt. Ende 2015 hatte der Industriegigant- Unter den Top 10 der Kosmetikmarken istauf Platz 5 der einzige deutsche Vertreter. Die Hamburger erreichen einen Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von einem Prozent. Das Maß der Dinge ist(23,9 Milliarden US-Dollar / Plus 2 Prozent). Den Trend, den Kantar Millward Brown hier beobachtet: Die Marken grenzen sich zunehmend mit personalisierten Produkten und neuen Kommunikationsformen ab. L'Oréal etwa hat mit fünf Beauty-Bloggern die L'Oréal Beauty Squad initiiert, um die Kundenbindung zu vertiefen und vor allem in Social Media bei den Konsumenten zu punkten. Zudem können Kunden Produkte direkt über mobile Werbung, Blog oder Youtube kaufen.- die Top 100 Marken werden jünger: Lang das Durchschnittsalter bei der Erstauflage im Jahr 2006 bei 84 Jahren liegt es nun bei 67.- die B2B-Vertreter steigerten ihren Wert im Schnitt um 11 Prozent. Microsoft, die Nummer 3 im Gesamtranking, ist die Nummer 1. Das stärkste Wachstum analysiert Kantar Millward Brown aber für. Hier liegt das Plus bei 23 Prozent, der Markenwert bei 18,3 Milliarden US-Dollar. mir