Brand Summit Germany Digiday und HORIZONT schaffen neue Plattform für Marketers

Brian Morrissey ist Chefredakteur von Digiday Foto: HORIZONT

Nach den USA, Großbritannien, Italien, Spanien und Japan findet der Brand Summit des New Yorker Veranstalters Digiday erstmalig in Deutschland statt – in Kooperation mit HORIZONT und der dfv Conference Group. Vom 3. bis 5. Mai treffen sich dabei in Berlin deutsche und internationale Marketingentscheider, um unter dem Motto "Brand Marketing/Brand Management: Was kommt als Nächstes?" die wichtigsten Trends ihrer Zunft anhand von Case Studies, Vorträgen und Debatten zu diskutieren.