Branchenüberblick Wie deutsche Handelsunternehmen mit Kampagnen zum Weihnachtsfest werben

Künstlich kreierte Werbeanlässe kennt man vor allem aus dem englischsprachigen Ausland: Kampagnen zum Super Bowl, zu Halloween oder zum Valentinstag sind dort seit Jahren Usus. Hierzulande setzt sich nun zunehmend der Trend zur emotionalen Weihnachtswerbung durch. Viele Lebensmittelhersteller und noch mehr Handelsunternehmen nutzen die Gelegenheit, mit rührenden Filmen und gesellschaftlichen Themen auf sich aufmerksam zu machen - in der Regel ohne Produktbezug. HORIZONT Online gibt einen Überblick über die Handelsbranche.

LEH: Emotionen & Gesellschaftskritik

Rewe - Weihnachten wird ein Fest

Discount: Breit im TV oder nur Online

Weihnachten ist für alle. Lidl auch.



Aldi Süd

E-Commerce: Animationen und Gefühl

Otto ZeitGeschenk 2016

Elektro: Black Friday scheint wichtiger

Daran kommt keiner vorbei - der Euronics-Mann

Nach "#Heimkommen" also "#Zeitschenken" : Mit Spannung hatte die Branche erwartet, wie die neue-Weihnachtskampagne aussehen wird. Die hat, zugegeben anders als von dem Händlerbund und Jung von Matt intendiert, auch in diesem Jahr wieder für Kontroverse gesorgt - wegen des gedankenlos verwendeten Kennzeichens MU-SS 420, das bei manchen Beobachtern Nazi-Assoziationen weckte . Davon abgesehen zeugt auch dieser Auftritt von der Bedeutung, die das Fest als Kommunikationsanlass inzwischen für den Handel besitzt. Um zum Gesprächsstoff zu werden, muss der Auftritt emotional sein, idealerweise ein gesellschaftlich relevantes Thema aufwerfen - Produkte rücken dabei in den Hintergrund. Ist es bei Edeka das Schenken von Zeit, beweisenund Thjnk mehr Humor. Der Film prangert auf witzige Weise an , dass vor allem Mütter in der Weihnachtszeit unter Druck stehen.Weniger einheitlich gehen die Discounter mit dem Weihnachtsthema um. Am auffälligsten ist sicher die Kampagne von: Der Film "#Santaclara" versucht sich an einem der größten gesellschaftlichen Diskussionsthemen überhaupt, der Gender-Debatte . Besonders bemerkenswert ist die außergewöhnliche Tonalität der Kampagne. Das verantwortliche Kreativkollektiv Überground kommuniziert die Message nicht mit großen Emotionen, sondern verpackt sie in ein Musikvideo. Der erst vor kurzem in die TV-Werbung eingestiegene Konkurrent verzichtet hingegen völlig auf einen Spot zur Adventszeit und beschränkt sich auf saisonale OoH-Motive. Penny wiederum baut bei seiner Weihnachtskampagne ausschließlich auf das Netz, wo bereits seit Mitte November drei emotionale Kurzfilme zu sehen sind. Im vergangenen Jahr war die Rewe-Tochtererst am 1. Advent on air gegangen - zu spät, um in der Flut großer Spots noch richtig herauszustechen.Warum ändern, was im Vorjahr gelungen ist? Das dachten sich der Händlerund seine Agentur Heimat. Erneut wirbt das Gespann zur Weihnachtszeit mit einem grandios produzierten Animationsfilm, der ähnlich mancher LEH-Unternehmen das Thema "#ZeitGeschenk" hat. Wie 2015 läuft die Kampagne als Teaser im TV, online gibt es den kompletten Zweiminüter. Eine ähnlich umfassende Strategie wählen die Online-Riesen Ebay und Amazon: Beide E-Commerce-Unternehmen setzen in der Vorweihnachtszeit auf Crosschannel, beide schalten unter anderem Spots im TV. Währenddabei eine rührende, stark erzählte Geschichte um einen Imam und einen Priester kreiert hat und damit seinen Dienst Amazon Prime bewirbt (Kreation: Joint), setztauf die individuellen Wünsche der Kunden und einen Vignettenfilm. Auf das naheliegende Weihnachtsthema verzichtet der Online-Marktplatz bei seiner Kampagne unter dem Motto "Genau deins" aber auch nicht.Für die meisten Elektrohändler hat sich neben dem traditionell wichtigen Weihnachtsgeschäft in jüngster Vergangenheit auch der amerikanische "Shopping-Feiertag" Black Friday als verkaufsunterstützendes Element etabliert - teilweise als ganze "Black Week" inszeniert. Im TV werben viele Händler allerdings weniger mit dem Abverkaufsmoment als mit Weihnachtskampagnen - etwa, wo nicht der Weihnachtsmann die Kinder fremder Familien beschert, sondern der Euronics-Mann den Nachwuchs von Santa Claus.undhingegen haben bislang allerdings noch keinen Weihnachtsspot vorgelegt. fam