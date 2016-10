Branchenevent HORIZONT verlost Karten für den Content Marketing Kongress

HORIZONT Content Marketing findet am 20. Oktober in Frankfurt statt Foto: dfv

Am 20. Oktober findet in Frankfurt der Kongress "HORIZONT Content Marketing 2016" statt. Führende Branchenexperten werden bei der Veranstaltung im Steigenberger Airport Hotel einen Überblick darüber geben, welche Player es in der noch jungen Disziplin gibt, nach welchen Regeln der Markt funktioniert und wie sich der Run auf Content Marketing auf Kommunikation und digitale Medien auswirkt. HORIZONT Online verlost drei Freitickets!