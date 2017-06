Branchen-Event Der Live-Ticker von den HORIZONT Digital Marketing Days

Berlin calling: Das HORIZONT Online-Team hat sich auf die Reise in die Hauptstadt begeben und berichtet live von den hochkarätig besetzten HORIZONT Digital Marketing Days 2017. Was aktuell los ist im Digital Marketing, welche Chancen und Herausforderungen es gibt und wohin die Reise künftig gehen wird, lesen Sie hier!

+++10:26 Uhr: Der erste Slide-Storm up to come

+++10:11 Uhr: There's a new Sau in town - was nun?+++

+++10:07 Uhr: 10 Thesen zum Digital-Marketing 2017+++

+++10:03 Uhr: Und es geht los+++

Ab der Mittagszeit soll in Berlin heute ein Unwetter aufziehen. Die #DMD17 sind ihrer Zeit ein wenig voraus: Der erste Keynote-Speaker Marcus Tandler (Founder & Managing Director von Onpage.org) zumindest kündigt via Twitter einen "Slide-Storm" an - 200 Slides in schlanken 20 Minuten. Wir sind gespannt.Klare Ansage zu Beginn. Das Tempo in der Branche nimmt immer weiter an Fahrt auf. Ob man als Marketer aber jeden, pardon, "hot shit" mitmachen muss? Nein, sagt Schütz: "Kein Unternehmen ist automatisch innovativ, nur weil der Chef die Kleiderordnung wechselt." Er trägt übrigens einen schwarzen Anzug zu orange-roten Sneaker - und das als "klassischer Jeans-Typ".Volker Schütz stellt zum Auftakt seine zehn Beobachtungen zum Status Quo des digitalen Marketings vor - erschienen in der HORIZONT-Ausgabe 25/2017. Laden Sie die 10 Thesen zum Digitalmarketing hier herunter.Bei den #DMD17 heißt es in diesem Jahr "Sturm und Schütz" statt "Sturm und Drang". HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz und unsere Autorin und Fachjournalistin des Jahres Anja Sturm eröffnen in diesem Moment den ersten Konferenztag der #DMD17. Wild wird's hoffentlich trotzdem.

+++09:54 Uhr: Die ersten good News+++

Alles in butter beim DMD17 (Bild: dfv)

Habemus Wlan! Das Wifi funktioniert schon mal. Die erwarteten knapp 300 Besucher und ein Live-Tickerer atmen auf. So kann's weitergehen. Denn sonst gilt ja die alte Event-Weisheit:

+++09:42 Uhr: Es darf geschmökert werden+++

Es ist angerichtet. Noch eine halbe Stunde, dann geht es los beim #dmd17 von @horizont pic.twitter.com/DZhHZC4l1y — micharei (@michamir) 29. Juni 2017

+++09:37 Uhr: Einen herzlichen Juten Morgen aus der Haupstadt!+++

Gleich startet hier Tag 1 der HORIZONT Digital Marketing Days, zum dritten Mal in Berlin und erstmals aus dem nhow Hotel in Friedrichshain-Kreuzberg. Erster Eindruck: alles hier ist rosa, auch das Frühstück. Und man hat einen herrlichen Ausblick auf die Spree - sowie auf das ein oder andere Überbleibsel der letzten Partynacht, das Berghain lässt grüßen.